Χρήστος Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: Πέρασε κάποιες περιπέτειες, αλλά τώρα είναι όλα μια χαρά

Στον Πασχάλης Τερζής αναφέρθηκε ο Χρήστος Νικολόπουλος, σημειώνοντας ότι ο τραγουδιστής έχει αφήσει πίσω του κάποιες δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε και πλέον απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο συνθέτης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση του με τον καλλιτέχνη, με τον οποίο συνεργάστηκε πρόσφατα για την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος σχολίασε ότι ο Πασχάλης Τερζής πέρασε μια δύσκολη περίοδο, ωστόσο τόνισε ότι σήμερα είναι καλά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πιθανή μια επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις, καθώς έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Όπως είπε: «Ο Πασχάλης Τερζής είναι αρκετά καλά. Πέρασε κάποιες περιπέτειες, αλλά τώρα είναι όλα μια χαρά. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη τώρα. Κάθε εβδομάδα μαζί ήμασταν. Μην υπολογίζετε να τον δείτε ξανά πάνω στη σκηνή, γιατί έχει φύγει από τη δουλειά. Έχει αράξει στο εξοχικό του με τα εγγόνια του. Μια χαρά είναι ο Πασχάλης».