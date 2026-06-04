ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη κατά την επιχείρηση «Θερισμός»

Δήλωναν εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο

Τουλάχιστον από το 2019 μέχρι και το 2024, υπολογίζεται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη και κατηγορείται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούσαν εικονικά αγροτεμάχια. Τα 14 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν την Τετάρτη (03.06.2026) σε Αγρίνιο και Κοζάνη, κατά την επιχείρηση του ελληνικού FBI με την ονομασία «Θερισμός», εισέπραξαν παράνομα από την ΕΕ πάνω από 2,4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα κατηγορούνται για φορολογικές παραβάσεις άνω των 2,7 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία για τις νέες απάτες κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα και 4 νομικά πρόσωπα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και ο εκτελεστικός συντονιστής της. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγγενικές ή επαγγελματικές σχέσεις και είχαν συγκεκριμένη μεθοδολογία, ώστε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις, ξεφεύγοντας από τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Σχετικά με τον τρόπο δράση τους, οι έρευνες των αρχών έδειξαν πως τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και κατέθεταν αιτήσεις με κοινά δεδομένα. Επέλεγαν μάλιστα εικονικά αγροτεμάχια, πολλά από τα οποία άνηκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις κα.

Κάποια από τα μέλη εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους αιτούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν. Για να καλύπτουν τα ίχνη τους, φρόντιζαν οι παράνομα εκτάσεις να κατανέμονται σε μεγάλο αριθμό προσώπων και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις και σε διαφορετικά (ανά χρόνο) ΚΥΔ ώστε να ξεγελούν τις ελεγκτικές αρχές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις, οι επιδοτήσεις καταβάλλονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους το αρχηγικό μέλος ήταν συνδικαιούχος. Στη συνέχεια ο «εγκέφαλος» είτε μετέφερε τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με τον ίδιο είτε τα λάμβανε απευθείας. Στην οργάνωση συμμετείχαν και τουλάχιστον 2 πρόσωπα που συνδέονταν με τα ΚΥΔ και τα οποία φέρεται πως καταχωρούσαν και οριστικοποιούσαν τις αιτήσεις των μελών. Ταυτόχρονα υπέβαλαν και δικές τους, ψεύτικες δηλώσεις.