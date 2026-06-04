O Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε... Τζον Τραβόλτα στο Grease για διαφήμιση εταιρείας

Τον δεύτερο εαυτό που πολλές φορές έχει αποκαλύψει με αναρτήσεις του στα social media επιστράτευσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη διαφήμιση της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος.

Στη διαφήμιση των 60 δευτερολέπτων που έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA, ο Έλληνας σούπερ σταρ εμφανίζεται ως άλλος Τζον Τραβόλτα από την διάσημη ταινία Grease.

Μαζί του είναι και τα αδέλφιά του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ, τα οποία κάνουν ένα πέρασμα από τη διαφήμιση στην οποία ο Greek Freak χορεύει, μοιράζει φιλιά και καρφώνει.