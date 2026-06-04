Ο γιος του Νίκου Απέργη τραγούδησε σε συναυλία του Κωνσταντίνο Αργυρό και Ακύλα

Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε σε συναυλία του Νίκου Απέργη, όταν ο καλλιτέχνης κάλεσε στη σκηνή τον 4χρονο γιο του και τραγούδησε δύο κομμάτια, ένα του Κωνσταντίνου Αργυρού και ένα του Ακύλα.

Το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου, ο γιος του Νίκου Απέργη βρέθηκε στο Βεάκειο Θέατρο και ερμήνευσε στο πλευρό του το «Ferto» και το «Αχ Καρδιά μου και Εγώ», αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών που παρακολουθούσαν τη συναυλία.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media εμφανίζεται ο γιος του καλλιτέχνη να στέκεται με άνεση στη σκηνή, ζητώντας από τον πατέρα του να επιλέξει εκείνος τι θα ερμηνεύσει. Όπως φαίνεται και στα αποσπάσματα από τη βραδιά, ο Νίκος Απέργης απόλαυσε τη στιγμή που μοιράστηκε με το παιδί του στη σκηνή.

Δείτε το βίντεο