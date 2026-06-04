«Άκουσα τις φωνές και έτρεξα»: Αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ έσωσε δύο ανήλικες από φλεγόμενο σπίτι στα Γιαννιτσά

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν ανήμερα του Αγίου Πνεύματος (1/6) στα Γιαννιτσά, όταν δύο ανήλικες αδελφές βρέθηκαν αντιμέτωπες με φωτιά που ξέσπασε μέσα στο σπίτι τους.

Τα δύο κορίτσια βρίσκονταν στην οικία τους και διάβαζαν για τις ενδοσχολικές εξετάσεις, όταν ξαφνικά αντιλήφθηκαν έντονους καπνούς να βγαίνουν από ένα από τα υπνοδωμάτια.

Πανικόβλητες άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, καθώς η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο επικίνδυνη.

Η σωτήρια παρέμβαση του αστυνομικού

Την κρίσιμη στιγμή, ο αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ, Νίκος Γεωργιάδης, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του και βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε. Βλέποντας πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το παράθυρο της απέναντι κατοικίας και ακούγοντας τις φωνές των παιδιών, έδρασε άμεσα.

«Για εμάς το αυτονόητο είναι να ενεργήσουμε άμεσα. Βρισκόμουν στο μπαλκόνι της οικίας μου και ξαφνικά είδα έντονους καπνούς να βγαίνουν από το παράθυρο της απέναντι οικίας. Άκουσα τις φωνές των κοριτσιών και χωρίς δεύτερη σκέψη άρπαξα τον πυροσβεστήρα μου και έτρεξα στο σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1.

Όπως περιέγραψε μπήκε στο σπίτι, εντόπισε τα δύο κορίτσια σε κατάσταση πανικού και τα οδήγησε με ασφάλεια στην αυλή. Στη συνέχεια επέστρεψε στο εσωτερικό της κατοικίας και χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα για να περιορίσει και τελικά να κατασβέσει τη φωτιά.