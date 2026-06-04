Καλαμάτα: Απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής

Το κατώφλι του ανακριτή πρόκειται να περάσει σήμερα Πέμπτη ο 41χρονος που δολοφόνησε άγρια την 39χρονη Βασιλική τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να επιμείνει στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης και να υποστηρίξει ότι αυτός δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη γυναίκα και έπειτα, της πήρε το μαχαίρι, και την σκότωσε.

Τελείως διαφορετική είναι βέβαια η εικόνα που αποδίδεται από την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία ο δράστης κατακρεούργησε το θύμα μαχαιρώνοντάς το 45 φορές.

Μετά τη δολοφονία, ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα κινήθηκε εναντίον του. Οι Αρχές, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί του δεν συμβάδιζαν με τα ευρήματα της έρευνας και έτσι αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του.

Όπως προκύπτει από το φιλικό περιβάλλον του θύματος, η γυναίκα ζούσε έναν εφιάλτη λόγω της παθολογικής ζήλιας του δράστη. Ο 41χρονος την παρακολουθούσε -ακόμα και με συσκευή γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της- και της απαγόρευε την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ με το ψευδώνυμο «thana_tos8511».

Όπως αποκάλυψε χθες, μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος της Βασιλικής, ο 41χρονος την χτυπούσε και την κλωτσούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. «Την έβριζε και την απειλούσε ότι "θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά". Αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος», πρόσθεσε.

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο

Εν τω μεταξύ, σε κλίμα οδύνης τελέστηκε χθες Τετάρτη η κηδεία της 39χρονης. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής προσήλθαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου για να της πουν το τελευταίο αντίο.

Έπειτα από την ευαισθητοποίηση που προκλήθηκε γύρω από την υπόθεση και τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζε η οικογένεια της εκλιπούσας, ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στην κάλυψη των εξόδων της κηδείας.