Πώς καθαρίζουμε σωστά τα λαχανικά για τα γεμιστά

Τα γεμιστά είναι από εκείνα τα φαγητά που μυρίζουν καλοκαίρι και οικογενειακό τραπέζι από τη στιγμή που μπαίνουν στον φούρνο.

Ντομάτες, πιπεριές, κολοκύθια ή μελιτζάνες γεμίζουν με ρύζι, μυρωδικά και αρώματα, όμως πριν φτάσουμε στη γέμιση υπάρχει ένα βασικό στάδιο που κάνει διαφορά στο αποτέλεσμα: το σωστό καθάρισμα των λαχανικών.

Από το πώς αφαιρούμε τη σάρκα μέχρι το πόσο λεπτά αφήνουμε τα τοιχώματα, μερικές μικρές λεπτομέρειες μπορούν να βοηθήσουν ώστε τα γεμιστά να ψηθούν σωστά χωρίς να διαλυθούν ή να μείνουν άνοστα.

Πώς καθαρίζουμε τις ντομάτες για γεμιστά

Οι ντομάτες θέλουν προσοχή για να κρατήσουν το σχήμα τους στο ψήσιμο.

Τι κάνουμε:

Κόβουμε ένα λεπτό καπάκι από το πάνω μέρος.

Με ένα μικρό κουτάλι αφαιρούμε προσεκτικά τη σάρκα και τα υγρά.

Δεν αδειάζουμε εντελώς την ντομάτα. Αφήνουμε λίγη σάρκα στα τοιχώματα ώστε να μη «σκάσει» στο ψήσιμο.

Κρατάμε τη γέμιση της ντομάτας στην άκρη γιατί δίνει νοστιμιά στη γέμιση.

Συμβουλή: Αν οι ντομάτες είναι πολύ ζουμερές, μπορούμε να στραγγίξουμε λίγο από το υγρό τους για να μη βγει πολύ νερουλή η γέμιση.

Πώς καθαρίζουμε τις πιπεριές

Οι πιπεριές είναι πιο εύκολες αλλά χρειάζονται καλό καθάρισμα εσωτερικά.