Πώς καθαρίζουμε σωστά τα λαχανικά για τα γεμιστά

Το πιο συχνό λάθος στα γεμιστά
Τα γεμιστά είναι από εκείνα τα φαγητά που μυρίζουν καλοκαίρι και οικογενειακό τραπέζι από τη στιγμή που μπαίνουν στον φούρνο.
Ντομάτες, πιπεριές, κολοκύθια ή μελιτζάνες γεμίζουν με ρύζι, μυρωδικά και αρώματα, όμως πριν φτάσουμε στη γέμιση υπάρχει ένα βασικό στάδιο που κάνει διαφορά στο αποτέλεσμα: το σωστό καθάρισμα των λαχανικών.
Από το πώς αφαιρούμε τη σάρκα μέχρι το πόσο λεπτά αφήνουμε τα τοιχώματα, μερικές μικρές λεπτομέρειες μπορούν να βοηθήσουν ώστε τα γεμιστά να ψηθούν σωστά χωρίς να διαλυθούν ή να μείνουν άνοστα.
Πώς καθαρίζουμε τις ντομάτες για γεμιστά
Οι ντομάτες θέλουν προσοχή για να κρατήσουν το σχήμα τους στο ψήσιμο.
Τι κάνουμε:
Κόβουμε ένα λεπτό καπάκι από το πάνω μέρος.
Με ένα μικρό κουτάλι αφαιρούμε προσεκτικά τη σάρκα και τα υγρά.
Δεν αδειάζουμε εντελώς την ντομάτα. Αφήνουμε λίγη σάρκα στα τοιχώματα ώστε να μη «σκάσει» στο ψήσιμο.
Κρατάμε τη γέμιση της ντομάτας στην άκρη γιατί δίνει νοστιμιά στη γέμιση.
Συμβουλή: Αν οι ντομάτες είναι πολύ ζουμερές, μπορούμε να στραγγίξουμε λίγο από το υγρό τους για να μη βγει πολύ νερουλή η γέμιση.
Πώς καθαρίζουμε τις πιπεριές
Οι πιπεριές είναι πιο εύκολες αλλά χρειάζονται καλό καθάρισμα εσωτερικά.
Τι κάνουμε:
Κόβουμε το καπάκι γύρω από το κοτσάνι.
Αφαιρούμε σπόρια και λευκές ίνες από το εσωτερικό.
Τις ξεπλένουμε ελαφρά και τις αφήνουμε να στραγγίξουν καλά.
Συμβουλή: Αν θέλουμε πιο γλυκιά γεύση, επιλέγουμε κόκκινες ή κίτρινες πιπεριές. Οι πράσινες δίνουν πιο έντονο και πικάντικο χαρακτήρα.
Πώς καθαρίζουμε κολοκύθια για γέμισμα
Τα στρογγυλά κολοκύθια είναι ιδανικά για γεμιστά γιατί κρατούν ωραία το σχήμα τους.
Τι κάνουμε:
Κόβουμε ένα μικρό καπάκι.
Με κουταλάκι ή ειδικό εργαλείο αφαιρούμε τη σάρκα.
Αφήνουμε αρκετό πάχος γύρω γύρω ώστε να μη μαλακώσουν υπερβολικά.
Συμβουλή: Η ψίχα από τα κολοκύθια μπορεί να μπει μέσα στη γέμιση ή σε σάλτσα.
Πώς καθαρίζουμε μελιτζάνες για γεμιστά
Οι μελιτζάνες χρειάζονται λίγο διαφορετικό χειρισμό γιατί απορροφούν εύκολα λάδι και υγρά.
Τι κάνουμε:
Τις κόβουμε στη μέση ή αφαιρούμε καπάκι.
Χαράζουμε προσεκτικά τη σάρκα και τη βγάζουμε με κουτάλι.
Πασπαλίζουμε ελαφρά με αλάτι και αφήνουμε λίγα λεπτά για να φύγει πιθανή πικράδα.
Σκουπίζουμε καλά πριν γεμίσουμε.
Το πιο συχνό λάθος στα γεμιστά
Πολλοί αδειάζουν υπερβολικά τα λαχανικά, αφήνοντας πολύ λεπτά τοιχώματα. Το αποτέλεσμα είναι να διαλύονται στον φούρνο ή να στεγνώνουν υπερβολικά. Το ιδανικό είναι να κρατούν λίγο από τη σάρκα τους ώστε να παραμένουν ζουμερά και σταθερά.
Έξτρα συμβουλή για πιο νόστιμα γεμιστά: Αλατίζουμε ελαφρά το εσωτερικό των λαχανικών πριν τα γεμίσουμε και τα αφήνουμε λίγα λεπτά ανάποδα στο ταψί. Έτσι αποβάλλουν μέρος της υγρασίας τους και αποκτούν πιο συμπυκνωμένη γεύση στο ψήσιμο.
πηγή cantina.protothema.gr
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