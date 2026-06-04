Δείτε βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο στη Ναύπακτο: Μητέρα σώζει στο παρά... ένα το παιδί της

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ναύπακτο , λίγο πριν την πλατεία Λιμανιού όταν οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Nafpaktianews.gr, φαίνεται η στιγμή που το όχημα να εκτρέπεται της πορείας του, παρασύρει τραπεζοκαθίσματα και δίκυκλα, ενώ τελευταία στιγμή μια γυναίκα που μόλις έχει παρκάρει το αμάξι της παραμερίζει, αρπάζει ένα παιδάκι στην αγκαλιά της και αποφεύγονται τα χειρότερα, καθώς το αυτοκίνητο πέφτει με ορμή επάνω στο κόκκινο όχημά της.