Γιαννιτσά: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε ανήλικες από φλεγόμενο διαμέρισμα

Δύο ανήλικα κορίτσια απεγκλώβισε από φλεγόμενο σπίτι στα Γιαννιτσά αστυνομικός της ΟΠΚΕ από Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια.

Ο ήρωας αστυνομικός είδε τους καπνούς να βγαίνουν από γειτονικό σπίτι και ενημέρωσε την Πυροσβεστική. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εντός του σπιτιού είχαν παγιδευτεί δύο ανήλικα κορίτσια, ενώ οι γονείς τους απουσίαζαν.

Γιαννιτσά: Έβγαλα πρώτα τα παιδιά έξω στην ασφάλεια και αμέσως μετά με χρήση του πυροσβεστήρα πήγα και έσβησα τη φωτιά, είπε ο αστυνομικός

«Ξαφνικά διαπίστωσα πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την απέναντι οικία. Ταυτόχρονα άκουσα και φωνές παιδιών. Είδα τα παιδιά που ήταν σε κατάσταση πανικού, είδα τη φωτιά που ήταν από το παιδικό δωμάτιο. Έβγαλα πρώτα τα παιδιά έξω στην ασφάλεια και αμέσως μετά με χρήση του πυροσβεστήρα πήγα και έσβησα τη φωτιά» είπε ο αστυνομικός της ΟΠΚΕ, Νίκος Γεωργιάδης, μιλώντας στον ANT1.

«Ενημερώθηκαν και οι γονείς που έσπευσαν στο σημείο. Εννοείται με ευχαρίστησαν αλλά θεωρώ ότι δεν έκανα κάτι το σημαντικό, ήταν το αυτονόητο., Αυτό που θα έκανε ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε αστυνομικός χωρίς δεύτερη σκέψη» πρόσθεσε.