Καλαμάτα: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τα τελευταία λόγια της 39χρονης - Την Πέμπτη απολογείται ο 41χρονος δράστης

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, όπου η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της, με περισσότερες από 40 μαχαιριές.

Οι Αρχές έχουν ασκήσει σε βάρος του 41χρονου κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, τα ιατροδικαστικά ευρήματα κάνουν λόγο για 45 μαχαιριές στο σώμα της 39χρονης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπερασπιστική του γραμμή αναμένεται να στηριχθεί στον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ενώ ο δικηγόρος του έχει αναφέρει ότι θα προσκομίσει επιπλέον στοιχεία.

«Η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί»

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες της δολοφονίας, καθώς μάρτυρες και γείτονες περιγράφουν όσα προηγήθηκαν του εγκλήματος. Στον Alpha μίλησε ο άνθρωπος που αντιλήφθηκε πρώτος το περιστατικό και έτρεξε στο διαμέρισμα πριν φτάσει η Αστυνομία.

«Ήταν μούσκεμα και σε μια άθλια κατάσταση, γεμάτος αίματα στα πόδια και στα χέρια», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις φωνές που άκουσε από το σπίτι του ζευγαριού, λίγη ώρα πριν αποκαλυφθεί η τραγωδία. «Ακούστηκε βοήθεια, πολλές φορές και “μη, γιατί”, τέτοια λόγια μία αναστάτωση. Προφανώς η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί», ανέφερε.

Ο μάρτυρας μίλησε και για τη στιγμή κατά την οποία ο 41χρονος δράστης άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος. «Μόλις άνοιξε την πόρτα, εγώ τα έχασα. Tου λέει ο αστυνομικός: “Πού είναι η γυναίκα σου; Θέλω να δω τη γυναίκα σου”. Και μας λέει: “Είναι εκεί πίσω”. Του είπαν κάθισε κάτω και του έβαλαν χειροπέδες».



Οι μαρτυρίες των γειτόνων ενισχύουν την εικόνα έντασης που φέρεται να υπήρχε το τελευταίο διάστημα μέσα στο σπίτι. Γείτονες ανέφεραν ότι τον τελευταίο χρόνο άκουγαν συχνά το ζευγάρι να καυγαδίζει έντονα, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, οι φωνές και οι εντάσεις ήταν επαναλαμβανόμενες.

«”Μη με ακουμπάς”, του έλεγε. “Μη με ξανακουμπήσεις χέρι πάνω μου. Θέλω να χωρίσω. Δεν σε θέλω άλλο. Θέλω να φύγω, καταλαβαίνεις;”», φέρεται να ήταν τα λόγια της 39χρονης τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, σύμφωνα με γείτονα του ζευγαριού.

Η ανησυχία των γειτόνων είχε εκδηλωθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν, σύμφωνα με όσα ανέφεραν, κάλεσαν δύο φορές την Αστυνομία εξαιτίας των φωνών που άκουγαν. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, δόθηκε λάθος διεύθυνση και οι αστυνομικοί πήγαν σε άλλη πολυκατοικία.

«Ακούσαμε φωνές, ένταση. Κάποια γυναίκα να φωνάζει, αλλά όχι ακριβώς βοήθεια, φωνές και καλέσαμε την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία, αλλά πήγε σε άλλη πολυκατοικία», είπε γειτόνισσα της 39χρονης Βασιλικής.