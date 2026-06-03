Καλαμάτα: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τα τελευταία λόγια της 39χρονης - Την Πέμπτη απολογείται ο 41χρονος δράστης

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής
Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, όπου η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της, με περισσότερες από 40 μαχαιριές.
Οι Αρχές έχουν ασκήσει σε βάρος του 41χρονου κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, τα ιατροδικαστικά ευρήματα κάνουν λόγο για 45 μαχαιριές στο σώμα της 39χρονης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπερασπιστική του γραμμή αναμένεται να στηριχθεί στον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ενώ ο δικηγόρος του έχει αναφέρει ότι θα προσκομίσει επιπλέον στοιχεία.
«Η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί»
Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες της δολοφονίας, καθώς μάρτυρες και γείτονες περιγράφουν όσα προηγήθηκαν του εγκλήματος. Στον Alpha μίλησε ο άνθρωπος που αντιλήφθηκε πρώτος το περιστατικό και έτρεξε στο διαμέρισμα πριν φτάσει η Αστυνομία.
«Ήταν μούσκεμα και σε μια άθλια κατάσταση, γεμάτος αίματα στα πόδια και στα χέρια», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια περιέγραψε τις φωνές που άκουσε από το σπίτι του ζευγαριού, λίγη ώρα πριν αποκαλυφθεί η τραγωδία. «Ακούστηκε βοήθεια, πολλές φορές και “μη, γιατί”, τέτοια λόγια μία αναστάτωση. Προφανώς η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί», ανέφερε.
Ο μάρτυρας μίλησε και για τη στιγμή κατά την οποία ο 41χρονος δράστης άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος. «Μόλις άνοιξε την πόρτα, εγώ τα έχασα. Tου λέει ο αστυνομικός: “Πού είναι η γυναίκα σου; Θέλω να δω τη γυναίκα σου”. Και μας λέει: “Είναι εκεί πίσω”. Του είπαν κάθισε κάτω και του έβαλαν χειροπέδες».
Οι μαρτυρίες των γειτόνων ενισχύουν την εικόνα έντασης που φέρεται να υπήρχε το τελευταίο διάστημα μέσα στο σπίτι. Γείτονες ανέφεραν ότι τον τελευταίο χρόνο άκουγαν συχνά το ζευγάρι να καυγαδίζει έντονα, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, οι φωνές και οι εντάσεις ήταν επαναλαμβανόμενες.
«”Μη με ακουμπάς”, του έλεγε. “Μη με ξανακουμπήσεις χέρι πάνω μου. Θέλω να χωρίσω. Δεν σε θέλω άλλο. Θέλω να φύγω, καταλαβαίνεις;”», φέρεται να ήταν τα λόγια της 39χρονης τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, σύμφωνα με γείτονα του ζευγαριού.
Η ανησυχία των γειτόνων είχε εκδηλωθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν, σύμφωνα με όσα ανέφεραν, κάλεσαν δύο φορές την Αστυνομία εξαιτίας των φωνών που άκουγαν. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, δόθηκε λάθος διεύθυνση και οι αστυνομικοί πήγαν σε άλλη πολυκατοικία.
«Ακούσαμε φωνές, ένταση. Κάποια γυναίκα να φωνάζει, αλλά όχι ακριβώς βοήθεια, φωνές και καλέσαμε την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία, αλλά πήγε σε άλλη πολυκατοικία», είπε γειτόνισσα της 39χρονης Βασιλικής.
Παράλληλα, από την έρευνα γύρω από την υπόθεση προκύπτει ότι άνθρωποι από το στενό φιλικό περιβάλλον της 39χρονης είχαν αντιληφθεί εδώ και αρκετούς μήνες ότι η γυναίκα φέρεται να δεχόταν κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία από τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος είναι και πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών τους, ηλικίας 6 και 10 ετών.
Φίλος του θύματος ανέφερε στην ΕΡΤ: «Σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της».
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται εκ νέου και καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τότε, η γυναίκα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που παρακολουθούσε, με αποτέλεσμα οι φίλοι της, οι οποίοι γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι, να ανησυχήσουν και να αρχίσουν να την αναζητούν, ακόμη και μέσω της Αστυνομίας.
Καθαρές οι εξετάσεις των παιδιών
Την ίδια στιγμή, οι πρώτες βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού φαίνεται να είναι «καθαρές». Ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί στα παιδιά κάποια ουσία. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της ανάκρισης.
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής, την οποία σκότωσε ο 41χρονος σύζυγός της μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας στην Καλαμάτα.
Η σορός της 39χρονης έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας λίγα λεπτά πριν από τις 19:00. Συγγενείς και άνθρωποι που τη γνώριζαν την αποχαιρέτησαν σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την υπόθεση.
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