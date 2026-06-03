Παιανία: Βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου από ομάδα 30 νεαρών

Ένα ακόμα ανησυχητικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην κεντρική πλατεία της Παιανίας.

Ένας 17χρονος δέχτηκε σφοδρή επίθεση από μια ομάδα περίπου 30 ατόμων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA, καταγράφονται οι πρώτες στιγμές αμέσως μετά το επεισόδιο στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής. Στα πλάνα φαίνονται πέντε νεαροί, φίλοι του θύματος, να τρέχουν πανικόβλητοι προς ένα κατάστημα της περιοχής προκειμένου να προστατευτούν και να ζητήσουν βοήθεια.

Η πολυπληθής ομάδα των νεαρών κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χρησιμοποιώντας ακόμα και ρόπαλα, στέλνοντας τελικά τον έναν έφηβο στο νοσοκομείο.

«Βάραγαν όποιον έβρισκαν»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε μπροστά στο συμβάν περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι νεαροί που δέχτηκαν την επίθεση.

«Μαζεύτηκαν από Κορωπί είκοσι-τριάντα άτομα και βάραγαν όποιον βρίσκανε. Τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Μάλλον δύο ρόπαλα είχαν μαζί τους, χτυπήθηκε ένα παιδί σίγουρα με ρόπαλο. Γροθιές, κλωτσιές, ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα».

Ο 17χρονος, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο με σκισμένα ρούχα, δέχτηκε χτυπήματα με ρόπαλο στο κεφάλι και είχε τραύματα στο πρόσωπο, ενώ ένας φίλος του ξυλοκοπήθηκε άγρια με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα. Οι δράστες κινήθηκαν με απίστευτο θράσος, καθώς πριν εξαφανιστούν, αφαίρεσαν από το θύμα ακόμα και τα παπούτσια του.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο κατέφθασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι δράστες σκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους, με κάποιους να φεύγουν τρέχοντας και άλλους να επιβιβάζονται σε όχημα για να διαφύγουν, όπως κατέγραψε άλλη κάμερα ασφαλείας.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση και λίγο πιο μακριά, επί της οδού Αναπαύσεως, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπλοκάρουν το ύποπτο αυτοκίνητο. Μέσα σε αυτό επέβαιναν 9 άτομα, τα οποία και συνελήφθησαν.

Ο τραματισμένος 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, περαστικοί βρήκαν πεταμένο στην πλατεία ένα από τα ρόπαλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση και το παρέδωσαν στις Αρχές.