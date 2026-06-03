Και 7ος κρατούμενος νεκρος στις φυκλακές Αγίου Στεφάνου

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλεί ο νέος θάνατος κρατούμενου στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου, που σημειώθηκε σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των θανάτων σε επτά μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, πρόκειται για άνδρα κρατούμενο, ο οποίος κατέληξε υπό συνθήκες που διερευνώνται. Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θανάτων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο σωφρονιστικό κατάστημα, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στους θεσμικούς φορείς της περιοχής.

Ήδη οι προηγούμενοι έξι θάνατοι είχαν σημάνει συναγερμό, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών να έχει ανακοινώσει πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης και της υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου, Ντίνος Τσούκαλης, είχε επισημάνει την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης από τη διοίκηση των φυλακών σχετικά με τα περιστατικά, τη λειτουργία του ιατρείου και τη στελέχωσή του.

Παράλληλα, κινητοποίηση είχε υπάρξει και από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ο οποίος είχε ζητήσει την κάλυψη των κενών σε ιατρικό προσωπικό, μετά τους έξι θανάτους που είχαν καταγραφεί σε διάστημα μόλις σαράντα ημερών.

Ο σημερινός, έβδομος κατά σειρά θάνατος, αναμένεται να εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κράτησης και την παροχή ιατρικής φροντίδας στο σωφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.