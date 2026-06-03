Έφυγε από τη ζωή η Ευθυμία Καλαβρουζιώτου - Σημαντική παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου, σε ηλικία 80 ετών, ύστερα από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή προσωπικότητα της τοπικής κοινωνίας, με μακρά πορεία στους χώρους της δημοκρατικής παράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, υπερασπιζόμενη με συνέπεια τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.

Ξεχωριστή ήταν η προσφορά της στο γυναικείο κίνημα, καθώς διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Πάτρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση θεμάτων που αφορούσαν τα δικαιώματα και την ενδυνάμωση των γυναικών. Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα με ήθος, αγωνιστικότητα και διάθεση προσφοράς, που παρέμεινε ενεργή μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε φίλους, συνεργάτες και συναγωνιστές της.