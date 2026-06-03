Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με Φουρνιέ - Βεζένκοβ και έχει προβάδισμα τίτλου

Φουρνιέ – Βεζένκοβ ηγήθηκαν κι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού για το 1-0 στη σειρά των τελικών της Α1 Basket League. Ναν – Όσμαν έβαλαν 43, ο Ντίνος Μήτογλου κράτησε όρθιους τους πράσινους στο τρίτο δεκάλεπτο.

Πραγματική σκυλομαχία αποδείχθηκε το Game 1 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να λυγίζει τον Παναθηναϊκό (82-76) για το 1-0.

Οι Πειραιώτες δεν είχαν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, άφησαν εκτός εξάδας ξένων τους Νιλικίνα – Χολ, πήραν 20 πόντους από τον Εβάν Φουρνιέ και 16 από τον Σάσα Βεζένκοβ, έφτασαν στο αποτέλεσμα και έχουν τέσσερις ευκαιρίες για τα δύο αποτελέσματα που θα τους στέψουν και φέτος πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, έπαιξε χωρίς τον Κώστα Σλούκα, οι Ερνανγκόμεθ – Φαρίντ έμειναν εκτός εξάδας ξένων και οι Κέντρικ Ναν – Τζέντι Όσμαν ήταν μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου της τρίτης περιόδου αυτοί που ξεχώρισαν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 82-76

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (5/6, 21:00) Game 2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (8/6, 21:00) Game 3

Παναθηναϊκός AKTOR- Ολυμπιακός (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί) Game 4

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (13/6,18:00, εφόσον χρειαστεί) Game 5

ΑΗΤΤΗΤΟΣ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει αήττητη από τις 24 Μαρτίου, όταν είχε γνωρίσει την τελευταία της ήττα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια (85-84), αποτέλεσμα που αποτελεί πλέον το τελευταίο στραβοπάτημα τους στη σεζόν.

Αναλυτικά, οι 18 νίκες

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 94-101 (30/3)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 74-82 (3/4)

Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson 109 – 83 (5/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88 (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 (9/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76 (16/4)

Ολυμπιακός – Άρης Betsson 92-81 (19/4)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94 (25/4)

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70 (28/4)

Ολυμπιακός – Μονακό 94-64 (30/4)

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105 (5/5)

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 117-76 (13/5)

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός 58-97 (24/5)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61 (22/5)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 (24/5)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77 (28/5)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 68-95 (30/5)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 82-76 (3/6)