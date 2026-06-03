Ίλιον: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου μετά από σύγκρουση με μηχανάκι

Ένα απίστευτο περιστατικό μετά από τροχαίο σημειώθηκε στο Ίλιον, όπου οδηγός μηχανής έσπασε στο ξύλο τον οδηγό ενός λεωφορείου επειδή τα οχήματα συγκρούστηκαν και η μοτοσικλέτα υπέστη υλικές ζημιές.

Το τροχαίο συνέβη σε έναν πολύ κεντρικό δρόμο του Ιλίου, την οδό Ιδομενέως, την οποία οι κάτοικοι περιγράφουν ως και «την πιο επικίνδυνη». Σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το Mega, φαίνεται καρέ καρέ ο ξυλοδαρμός από τον οδηγό της μηχανής, ο οποίος άρχισε να χτυπά με μανία τον οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι.

Το θύμα ξυλοδαρμού περιγράφει: «Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει “φύγε, δες τι μου έκανες”. Λέω “φίλε δεν σου έκανα τίποτα, είχα 30 άτομα μέσα”. Του λέω “μπορείς να ρωτήσεις όποιον θες” και μου λέει “μου έριξες το μηχανάκι”. Του λέω “εγώ δεν σου έριξα τίποτα”. Κατέβηκα κάτω να μου υποδείξει το σημείο και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές».

Μέσα σε λίγα λεπτά, έφτασε το περιπολικό της αστυνομίας καθώς και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο οδηγεί τον τραυματία στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας συλλαμβάνεται.

Σε άλλο περιστατικό, στον ίδιο δρόμο στο Ίλιον, οδηγός φορτηγού περνά στο απέναντι ρεύμα από την διασταύρωση κρατώντας το κινητό τηλέφωνο στο αυτί. Αυτοκίνητο κόβει τον δρόμο για να μπει σε πάρκινγκ καταστήματος.

Οδηγός μηχανής προσπερνά φανερά εκνευρισμένος αυτοκίνητο το οποίο κόβει στην μέση το ρεύμα κυκλοφορίας. Και όλα αυτά καταγράφονται από την κάμερα του Mega μέσα σε μόλις μισή ώρα, στο ίδιο σημείο