Αυτές είναι οι ομάδες μοιράστηκαν τα 28 τρόπαια της χρονιάς

Η έναρξη των τελικών της Α1 μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την ολοκλήρωση της σεζόν στα ομαδικά αθλήματα.

Γα να ακριβολογούμε απομένει μόνο η Α1 μπάσκετ, αφού όλα τα υπόλοιπα εγχώρια πρωταθλήματα (και Κύπελλα) έχουν ήδη κάτοχο, και μιλάμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Στις 8 ή 10 ή 13 Ιουνίου θα ξέρουμε τον τελευταίο κάτοχο. Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός; Υπομονή λίγες ημέρες.

Φέτος δόθηκαν συνολικά 29 τρόπαια και από τα 28 (πλην της Α1 μπάσκετ) έχουμε τον Ολυμπιακό με την μερίδα του λέοντος, 13 τρόπαια. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ που γιόρτασε με 4 κούπες τα 100ά του γενέθλια, όσες και ο Παναθηναϊκός, από 2 πήραν Πανιώνιος και Αθηναϊκός και ένα τρόπαιο πανηγυρίσαν οι ΟΦΗ, Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ, το σημαντικότερο όλων, το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα!

Ο Ολυμπιακός εκτός των τειχών πανηγύρισε και την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ενώ σύντομα θα αγωνιστεί και στο φάιναλ φορ του Τσάμπιονς Λιγκ στο πόλο.

Με την απαραίτητη διευκρίνιση πως δεν είναι όλες οι διοργανώσεις και όλα τα αθλήματα το ίδιο, ιδού οι νικητές στην Ελλάδα τη σεζόν 2025-26 (σε παρένθεση ο φιανλίστ ή ο δευτεραθλητής, ανάμεσά τους και η μοναδική παρουσία από την Αχαΐας, ο Προμηθέας).

Αναλυτικά:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΝΔΡΩΝ

Ποδόσφαιρο ΑΕΚ (Ολυμπιακός)

Μπάσκετ 5-8-10-13/6 (Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός)

Βόλεϊ Παναθηναϊκός (ΠΑΟΚ)

Πόλο Ολυμπιακός (Παναθηναϊκός)

Χάντμπολ Ολυμπιακός (ΑΕΚ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ (ΑΕΚ)

Μπάσκετ Αθηναϊκός (Παναθηναϊκός)

Βόλεϊ Παναθηναϊκός (ΖΑΟΝ)

Πόλο Ολυμπιακός (Βουλιαγμένη)

Χάντμπολ ΠΑΟΚ (ΑΕΚ)

ΚΥΠΕΛΛΟ

ΑΝΔΡΩΝ

Ποδόσφαιρο ΟΦΗ (ΠΑΟΚ)

Μπάσκετ Παναθηναϊκός (Ολυμπιακός)

Βόλεϊ Παναθηναϊκός (Φλοίσβος)

Πόλο Ολυμπιακός (Παναθηναϊκός)

Χάντμπολ Ολυμπιακός (ΑΕΚ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ (Αστέρας Τρίπολης)

Μπάσκετ Αθηναϊκός (Πρωτέας)

Βόλεϊ Πανιώνιος (Θήρα)

Πόλο Ολυμπιακός (Βουλιαγμένη)

Χάντμπολ ΠΑΟΚ (Αναγέννηση Αρτας)

ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

ΑΝΔΡΩΝ

Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός (ΟΦΗ)

Μπάσκετ Ολυμπιακός (Προμηθέας)

Βόλεϊ Ολυμπιακός (Παναθηναϊκός)

Χάντμπολ Ολυμπιακός (ΑΕΚ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μπάσκετ Ολυμπιακός (ΠΑΣ Γιάννινα)

Βόλεϊ Πανιώνιος (Ολυμπιακός)

Πόλο Ολυμπιακός (Βουλιαγμένη)

Χάντμπολ Νέα Ιωνία (ΠΑΟΚ)

ΛΙΓΚ ΚΑΠ

ΑΝΔΡΩΝ

Βόλεϊ Ολυμπιακός (ΠΑΟΚ)