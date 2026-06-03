GPO: Επτά στους δέκα ζητούν πολιτική αλλαγή - Η ΕΛΑΣ στο κάδρο των κυβερνητικών λύσεων

Μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται να δίνουν σε ακόμη μια δημοσκόπηση η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του κ. Τσίπρα να προηγείται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO, ενώ το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού προκρίνεται ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Σύμφωνα με την έρευνα της GPO, για λογαριασμό του Star, η ΝΔ είναι στο 25%, η ΕΛΑΣ 13,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,2%, η Ελληνική Λύση 7,8%, το ΚΚΕ 7,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, το ΜέΡΑ25 2,2%, η Φωνή Λογικής 2,1%, η Νίκη 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, «Άλλο Κόμμα» επιλέγει το 2,9%, ενώ το ποσοστό των Αναποφάσιστων είναι στο 11,6%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 28,6%, η ΕΛΑΣ 15,1%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%, η Ελληνική Λύση 8,9%, το ΚΚΕ 8,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, το ΜέΡΑ25 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, «Άλλο Κόμμα» 3,4%.

Εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η ΕΛΑΣ

Σε ερώτηση για το ποιο κόμμα εκτιμούν ότι μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 15,2%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,4%, η Ελληνική Λύση με 7,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,8%, το ΚΚΕ 4,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, «Άλλο» 9,5%, «Κανένα» 29,3%.

Πολιτική αλλαγή

Το 69,1% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν αυτές γίνουν πρέπει να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, ενώ το 27,5% θεωρεί πως η ΝΔ πρέπει να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κ. Μητσοτάκης Πρωθυπουργός.



