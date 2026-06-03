Πότε μηδενίζεται το γραπτό στις Πανελλήνιες - Όσα απαγορεύονται ρητά στις εξετάσεις

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους για χιλιάδες υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς διεκδικούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκτός από την κατάλληλη προετοιμασία και την ψυχραιμία, η απόλυτη συμμόρφωση με τους κανόνες των εξεταστικών κέντρων είναι απαραίτητη για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.

Ο κανονισμός του υπουργείου Παιδείας είναι αυστηρός και ορίζει ξεκάθαρα πότε υπάρχει κίνδυνος να μηδενιστεί ένα γραπτό.

Τι απαγορεύεται ρητά μέσα στην αίθουσα εξέτασης

Οι υποψήφιοι, κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο στυλό (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γόμα, γεωμετρικά όργανα και ένα μπουκάλι νερό.

Αντίθετα, η λίστα με τα απαγορευμένα αντικείμενα είναι συγκεκριμένη και δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες.

Πιο αναλυτικά, απαγορεύεται αυστηρά να φέρουν μαζί τους:

Βιβλία, τετράδια, σημειώσεις ή οποιουδήποτε είδους βοηθήματα.

Διορθωτικό υγρό ή ταινία (blanco).

Ηλεκτρονικές συσκευές μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών.

Υπολογιστικές μηχανές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στα κινητά τηλέφωνα και στα smartwatch. Ακόμα και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, η απλή κατοχή της πάνω στον μαθητή την ώρα της εξέτασης συνιστά παράβαση.

Οι λόγοι που οδηγούν σε μηδενισμό του γραπτού

Η διαδικασία ελέγχου είναι αδιάβλητη και οι επιτηρητές έχουν σαφείς οδηγίες για την τήρηση της τάξης. Ένα γραπτό μηδενίζεται αμέσως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αντιγραφή: Αν ο υποψήφιος εντοπιστεί να αντιγράφει από βιβλίο, σημειώσεις ή από το γραπτό άλλου εξεταζόμενου.

Κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων: Αν βρεθεί στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, smartwatch ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή εντός της αίθουσας.

Μη συμμόρφωση και παρενόχληση: Αν ο μαθητής αρνείται να ακολουθήσει τις υποδείξεις των επιτηρητών ή θορυβεί, παρενοχλώντας τους υπόλοιπους εξεταζόμενους.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται

Εφόσον οι επιτηρητές διαπιστώσουν κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις, αφαιρούν αμέσως το γραπτό από τον υποψήφιο και ενημερώνουν τον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Ο υποψήφιος δεν αποβάλλεται αμέσως από το κτίριο, αλλά παραμένει υποχρεωτικά εντός της αίθουσας μέχρι η Λυκειακή Επιτροπή να λάβει την τελική απόφαση.

Εάν αποφασιστεί ο μηδενισμός, η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή συντάσσει ένα πλήρως αιτιολογημένο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και τον γραμματέα. Στο πρακτικό αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι του μηδενισμού, ενώ επισυνάπτονται και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. σημειώσεις ή συσκευές) που βρέθηκαν στην κατοχή του μαθητή. Τέλος, το γραπτό βαθμολογείται με τον μηδενικό βαθμό.