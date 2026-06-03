Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, Γ. Τομαρά για την απώλεια του πατέρα του, Ανδρέα

Η απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε πυλώνας για το σπίτι του αποτελεί μια στιγμή βαθιάς οδύνης και δοκιμασίας, αναφέρει η κ. Αλεξοπούλου
Η Βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ & τ. Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση εκφράζοντας την συμπαράσταση της στον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, Γιάννη Τομαρά, για την απώλεια του πατέρα του, Ανδρέα Βασ. Τομαρά σε ηλικία 71 ετών.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Ανδρέα Τομαρά.
Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, Γιάννη Τομαρά, καθώς και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του.
Η απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε πυλώνας για το σπίτι του αποτελεί μια στιγμή βαθιάς οδύνης και δοκιμασίας. Είναι όμως και μια στιγμή που η θλίψη συναντά την ευγνωμοσύνη για τις αξίες που μεταδόθηκαν και για το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του ένας άνθρωπος στις ζωές των δικών του.
Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις μου βρίσκονται κοντά στον Γιάννη και στους οικείους του. Εύχομαι να αντλήσουν δύναμη από την αγάπη που τους ενώνει, από τη στήριξη των ανθρώπων που στέκονται δίπλα τους και από τις αναμνήσεις που θα συνοδεύουν για πάντα την πορεία τους
Αποχαιρετούμε τον Ανδρέα Τομαρά με σεβασμό.
*Η κηδεία του Ανδρέα Τομαρά θα γίνει την Πέμπτη 4/6/2026 στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σταυροδρόμι Τριταίας.
Πάτρα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία πατέρα και γιου που «έφυγαν» μαζί
Πρώτη η Ελλάδα στις ώρες εργασίας- Δείτε πόσο απέχει από τον μέσο όρο της ΕΕ
Καλαμάτα: Παρακολουθούσε κάθε κίνηση και κάθε λέξη της 39χρονης- GPS στο αυτοκίνητο, μικρόφωνα στο σπίτι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr