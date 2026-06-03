Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, Γ. Τομαρά για την απώλεια του πατέρα του, Ανδρέα

Η Βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ & τ. Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση εκφράζοντας την συμπαράσταση της στον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, Γιάννη Τομαρά, για την απώλεια του πατέρα του, Ανδρέα Βασ. Τομαρά σε ηλικία 71 ετών.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Ανδρέα Τομαρά.

Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, Γιάννη Τομαρά, καθώς και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του.

Η απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε πυλώνας για το σπίτι του αποτελεί μια στιγμή βαθιάς οδύνης και δοκιμασίας. Είναι όμως και μια στιγμή που η θλίψη συναντά την ευγνωμοσύνη για τις αξίες που μεταδόθηκαν και για το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του ένας άνθρωπος στις ζωές των δικών του.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις μου βρίσκονται κοντά στον Γιάννη και στους οικείους του. Εύχομαι να αντλήσουν δύναμη από την αγάπη που τους ενώνει, από τη στήριξη των ανθρώπων που στέκονται δίπλα τους και από τις αναμνήσεις που θα συνοδεύουν για πάντα την πορεία τους

Αποχαιρετούμε τον Ανδρέα Τομαρά με σεβασμό.

*Η κηδεία του Ανδρέα Τομαρά θα γίνει την Πέμπτη 4/6/2026 στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σταυροδρόμι Τριταίας.