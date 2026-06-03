Επέστρεψαν οι μέδουσες σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Σε ποιες παραλίες εντοπίστηκαν

Ανησυχία προκαλεί σε λουόμενους και κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών η αυξημένη παρουσία μεδουσών

Ανησυχία προκαλεί σε λουόμενους και κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών η αυξημένη παρουσία μεδουσών που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στον Ευβοϊκό Κόλπο. Σύμφωνα με το evima, μωβ και καφέ μέδουσες έχουν κάνει αισθητή την εμφάνισή τους σε διάφορα σημεία της Εύβοιας, με εικόνες από τις ακτές να δείχνουν συγκεντρώσεις τους κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Την τελευταία εβδομάδα, παρουσίες μεδουσών καταγράφηκαν στο λιμάνι της Αρκίτσας, στον Άγιο Νικόλαο Αιδηψού, στα Κανατάδικα Ιστιαίας, στην παραλία Πευκί, καθώς και σε παραλιακή περιοχή της Χαλκίδας.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη που ακολουθεί, οι περισσότερες παρατηρήσεις μέδουσας αλλά και τσούχτρας έχουν γίνει στον Ευβοϊκό, καθώς επίσης και στον Παγασητικό.