Επέστρεψαν οι μέδουσες σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Σε ποιες παραλίες εντοπίστηκαν

Ανησυχία προκαλεί σε λουόμενους και κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών η αυξημένη παρουσία μεδουσών
Ανησυχία προκαλεί σε λουόμενους και κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών η αυξημένη παρουσία μεδουσών που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στον Ευβοϊκό Κόλπο.
Σύμφωνα με το evima, μωβ και καφέ μέδουσες έχουν κάνει αισθητή την εμφάνισή τους σε διάφορα σημεία της Εύβοιας, με εικόνες από τις ακτές να δείχνουν συγκεντρώσεις τους κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Την τελευταία εβδομάδα, παρουσίες μεδουσών καταγράφηκαν στο λιμάνι της Αρκίτσας, στον Άγιο Νικόλαο Αιδηψού, στα Κανατάδικα Ιστιαίας, στην παραλία Πευκί, καθώς και σε παραλιακή περιοχή της Χαλκίδας.
Όπως φαίνεται και στον χάρτη που ακολουθεί, οι περισσότερες παρατηρήσεις μέδουσας αλλά και τσούχτρας έχουν γίνει στον Ευβοϊκό, καθώς επίσης και στον Παγασητικό.
Δείτε τον live χάρτη με τις αναφορές για μωβ ή άλλες μέδουσες και τσούχτρες ΕΔΩ.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση μεδουσών δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο κατά τους θερινούς μήνες, ωστόσο η αυξημένη συγκέντρωσή τους σε ορισμένες περιοχές απαιτεί προσοχή από τους λουόμενους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επαφής με είδη που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό ή τσούξιμο.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αναμένεται το προσεχές διάστημα να ξεκινήσει η τοποθέτηση ειδικών διχτυών σε επιλεγμένες παραλίες της περιοχής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, σύμφωνα με το evima.
Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Μαρτίου ξεβράστηκαν εκατοντάδες μέδουσες στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών της Εύβοιας.
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