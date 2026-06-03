Αφιέρωμα στη μνήμη του Άγγελου Αντωνόπουλου στην ΕΡΤ1

Η ΕΡΤ τιμά τη μνήμη του Άγγελου Αντωνόπουλου και τροποποιεί το πρόγραμμά της ΕΡΤ1, μεταδίδοντας την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 20:15, την ελληνική ταινία «Στον δάσκαλό μας με αγάπη».

Πρόκειται για κοινωνικό δράμα παραγωγής 1969.

Σκηνοθεσία: Όμηρος Ευστρατιάδης.

Σενάριο: Γιάννης Παπανικολόπουλος.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γρηγόρης Δανάλης

Μουσική: Γιώργος Θεοφιλόπουλος

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Παίζουν οι: Άγγελος Αντωνόπουλος, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Γιάννης Αργύρης, Νίκος Αλεξίου, Δημήτρης Τζέλας, Βασιλάκης Καΐλας, Γιώργος Νέζος, Τζούλη Απέργη, Γιάννης Κοντούλης, Γιώργος Ματθαίος, Σταυρούλα Λύτρα, Δημήτρης Λύτρας

Υπόθεση:

Ένας νεαρός δάσκαλος (Άγγελος Αντωνόπουλος), φτάνει στο απομακρυσμένο χωριό Αγράμπελη. Στο σχεδόν ερειπωμένο από τη μετανάστευση χωριό θα προσπαθήσει να προσφέρει στα παιδιά μόρφωση αλλά και να γεφυρώσει τις διαφορές των κατοίκων, οι οποίες ξεκινούν από τις ραδιουργίες ενός ισχυρού γαιοκτήμονα (Γιάννης Αργύρης). Ερωτεύεται την κόρη του προέδρου του χωριού (Νίκη Τριανταφυλλίδη) και αγωνίζεται για την κατασκευή ενός δρόμου που θα φέρει το χωριό σε επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο γαιοκτήμονας με τον μεγάλο του γιο (Νίκος Αλεξίου) θα αντιδράσουν στην κατασκευή του δρόμου και θα καταφέρουν τελικά να ματαιώσουν την κατασκευή του, πληρώνοντας όμως ένα μεγάλο τίμημα. Τον θάνατο του μικρού γιου (Βασιλάκης Καΐλας) του αλαζονικού κτηματία.

Η ελληνική ταινία «Έγκλημα στο Κολωνάκι» που είχε αρχικά προγραμματιστεί, δεν θα μεταδοθεί.