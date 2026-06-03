Πάτρα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία πατέρα και γιου που «έφυγαν» μαζί

Η Πάτρα αποχαιρέτισε σήμερα με βαθιά οδύνη τον Διονύση Γκέκα και τον γιο του Ηλία-Κωνσταντίνο, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα της Κυριακής.

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας για να σταθούν δίπλα στην οικογένεια και να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής σε δύο ανθρώπους που έφυγαν μαζί, όπως μαζί ταξίδευαν στην τελευταία τους διαδρομή.

Η πόλη στάθηκε σιωπηλή μπροστά σε μια οικογενειακή τραγωδία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Πατέρας και γιος, που έφυγαν τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα, αποχαιρετήθηκαν με δάκρυα και συγκίνηση από όσους τους αγάπησαν.

Η ταφή τους πραγματοποιήθηκε στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η τραγωδία της Κυριακής

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας προς το Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Οδού και κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών. Ο Ηλίας-Κωνσταντίνος τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο φορούσαν προστατευτικά κράνη, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.