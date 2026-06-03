Καλαμάτα: Παρακολουθούσε κάθε κίνηση και κάθε λέξη της 39χρονης- GPS στο αυτοκίνητο, μικρόφωνα στο σπίτι

Η ζήλια τον είχε οδηγήσει στο σημείο να φτιάξει ανύπαρκτο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να κατασκοπεύει τη γυναίκα του χωρίς να τον αντιληφθεί

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, αλλά και συσκευές ηχογράφησης στο διαμέρισμά τους. Οι αστυνομικοί πρόκειται να ακούσουν τα αρχεία προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε ακούσει ο δράστης.

Μετά τη δολοφονία, ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα κινήθηκε εναντίον του. Οι Αρχές, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συμβάδιζαν με τα ευρήματα της έρευνας. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με αναφορές από το περιβάλλον της 39χρονης, ο δράστης ζήλευε τόσο που είχε φθάσει στο σημείο να φτιάξει ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να παρακολουθεί τη δραστηριότητά της γυναίκας του. Το προφίλ είχε το ψευδώνυμο «thana_tos8511».

H κατάθεση του δασκάλου χορού για το περιστατικό του Νοεμβρίου

Εν τω μεταξύ, σε κατάθεση προχώρησε ο δάσκαλος χορού της 39χρονης, ο οποίος επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει μιλώντας σε δημοσιογράφους – ότι δηλαδή είχε καλέσει την αστυνομία τον Νοέμβριο του 2025 όταν η Βασιλική δεν πήγε σε ένα από τα μαθήματα και δεν απαντούσε και στα τηλέφωνα με αποτέλεσμα να ανησυχήσει ότι κάτι της είχε συμβεί. Τότε ο δάσκαλος χορού είχε πει στους αστυνομικούς ότι η Βασιλική δεν πήγε στο μάθημα και ανησυχούσε γιατί είχε κλειστό το κινητό της, με περιπολικό να πηγαίνει στο σπίτι της γυναίκας ενώ υπήρξε και ενημέρωση της εισαγγελίας. Η Βασιλική τότε είχε ανοίξει την πόρτα και αφού ενημερώθηκε για την καταγγελία είπε ότι απλά ότι δεν πήγε στο μάθημα. Πιο συγκεκριμένα, ο αστυνομικός που επιλήφθηκε του συμβάντος ανέφερε ότι εντόπισε την 39χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά της σε εμφανώς χαρούμενη κατάσταση να προετοιμάζονται για τον στολισμό του σπιτιού ενόψει των Χριστουγέννων. Όταν τη ρώτησε εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν θέλει να αποκαλύψει μπροστά στα κορίτσια, η 39χρονη του είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι δεν πήγε στο μάθημα επειδή ήθελε να στολίσει με τα παιδιά.