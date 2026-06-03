Νίκη Μπακογιάννη: «Αντιμετώπισα bullying, έλεγαν ότι είμαι πολύ κοντή για να κάνω άλμα εις ύψος»

Η αθλήτρια κατέχει ρεκόρ Γκίνες: κατάφερε να εκτελέσει άλμα σε ύψος που υπερβαίνει το ανάστημά της
Για την εμπειρία της στον πρωταθλητισμό μίλησε η Νίκη Μπακογιάννη στην συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (3/6/2026) στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη.
Μέσα σε όλα, η πρώην αθλήτρια, Νίκη Μπακογιάννη, εξομολογήθηκε αρχικά πως «πρωταθλητισμό έκανα από 14 ετών μέχρι και τα 36 μου. Έκανα μια διακοπή περίπου για τρία χρόνια, όταν γέννησα τα δυο μου παιδιά, μετά επανήλθα για έναν χρόνο περίπου. Μετά, όμως, το πήρα απόφαση ότι οικογένεια και πρωταθλητισμός είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν, για μένα».
«Έλεγαν ότι είμαι πάρα πολύ κοντή για να κάνω άλμα εις ύψος, το έγραφαν και στις εφημερίδες. Υπήρχε σαν ένα, λεγόμενο, μπούλινγκ τότε. Δεν πίστεψαν τόσο σε μένα, γιατί θα μπορούσα να ‘χα κάνει μεγαλύτερα πράγματα από πιο μικρή ηλικία. Κάθε φορά που έγραφαν ότι δεν μπορώ να κάνω 1.90 στο ύψος, ας πούμε, εγώ πηδούσα 1,91».
«Για χρόνια το δούλευα μέσα μου και δεν με απασχολούσε αυτό το πράγμα. Έχω μπει και στο ρεκόρ Γκίνες σαν αθλήτρια που έχω πηδήσει περισσότερο πάνω από το σωματικό μου ύψος», πρόσθεσε η Νίκη Μπακογιάννη.
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