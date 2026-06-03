Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ: Η 2η ευκαιρία για την άνοδο

Μπαράζ για την Elite League

Η ΑΕ Γλαύκου/Εσπέρου ΑΟΠΑ Πάτρας στο Ειδικό Τουρνουά Ανόδου στην Άρτα για να διεκδικήσει την πρωτιά και την άνοδο στην Elite League κόντρα σε ΧΑΝΘ Basketball και HolargosBC.

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