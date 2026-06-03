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Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ: Η 2η ευκαιρία για την άνοδο

Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ: Η 2η ευκαιρία για την άνοδο

Μπαράζ για την Elite League

Η ΑΕ Γλαύκου/Εσπέρου ΑΟΠΑ Πάτρας στο Ειδικό Τουρνουά Ανόδου στην Άρτα για να διεκδικήσει την πρωτιά και την άνοδο στην  Elite League κόντρα σε ΧΑΝΘ Basketball και HolargosBC.

Το πρόγραμμα:

ΝΕΟ Τ9 ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ
Παρασκευή 5/6, 18:00 ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ vs Χ.Α.Ν.Θ.
Κυριακή 7/6, 17:00 ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ vs ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ ΑΕ Γλαύκου/Εσπέρου National League 1 Elite League
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