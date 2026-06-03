Παιανία: Χειροπέδες σε 9 νεαρούς που επιτέθηκαν με ρόπαλο σε παρέα

Στη σύλληψη εννέα νεαρών, ηλικίας 17 έως 20 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (30/5), ύστερα από άγρια επίθεση σε βάρος δύο άλλων νεαρών σε πάρκο της Παιανίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες –μαζί με συνεργούς που αναζητούνται– προσέγγισαν μια παρέα που βρισκόταν στο πάρκο. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν με ρόπαλο σε ένα 18χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Στη συνέχεια, στράφηκαν εναντίον ενός 16χρονου, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, αναγκάζοντάς τον να τους παραδώσει τα παπούτσια που φορούσε, και εξαφανίστηκαν.

Ο εντοπισμός και οι συλλήψεις

Υστερα από άμεση κινητοποίηση και αναζητήσεις στην περιοχή, αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης εντόπισαν τους 9 νεαρούς να επιβαίνουν σε ένα αυτοκίνητο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή τους, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε το ρόπαλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, όπου ταυτοποιήθηκαν πλήρως.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.



