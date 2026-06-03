Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 4 έως και 10-6-2026

Πολλές οι νέες ταινίες της εβδομάδας, ανάμεσα τους και η επική περιπέτεια "Κυρίαρχοι του Σύμπαντος" του Travis Knight

To πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα από την Πέμπτη 4 έως & την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 6 στις 19.50 και στις 22.30 καθημερινά "Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος-Masters of the Universe" Στην ταινία "Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος", ο σκηνοθέτης Travis Knight επαναφέρει το θρυλικό franchise στη μεγάλη οθόνη σε αυτήν την επική περιπέτεια. Μετά από 15 χρόνια το Σπαθί της Δύναμης οδηγεί τον Πρίγκιπα Άνταμ (Nicholas Galitzine) πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί υπό την σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ (Jared Leto). Για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, ο Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα (Camila Mendes) και τον Ντάνκαν/Πολεμιστή (Idris Elba), και να αποδεχτεί το αληθινό του πεπρωμένο ως Χι-Μαν — ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν. Καταλληλότητα: Κ12 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/6/2026. Ηθοποιοί: Idris Elba, Alison Brie, Nicholas Galitzine, Camila Mendes, James Purefoy, Johannes Haukur Johannesson, Charlotte Riley, Morena Baccarin, Jared Leto, Kristen Wiig. Διάρκεια: 132 λεπτά. Να προσθέσουμε πως η ιστορία του franchise των Masters of the Universe ξεκίνησε το 1982 με την εμφάνιση σειράς από action-figures, που το 1985 αποτέλεσαν τους ήρωες της σειράς κινουμένων σχεδίων He-Man and the Masters of the Universe. Το 1985 γυρίστηκε και μια ταινία κινουμένων σχεδίων, με τίτλο The Secret of the Sword ενώ το 1987 ήταν η σειρά της κινηματογραφικής παραγωγής "Masters of the Universe" από τον Gary Goddard με τον Σουηδό action star, Dolph Lundgren στον κεντρικό ρόλο & τους Frank Langella, Courteney Cox που όμως δεν είχε κάνει εμπορική επιτυχία. Διανομή: Feelgood.

Αίθουσα 1 στις 22.00 καθημερινά "Πικρές Γιορτές - Bitter Christmas" Ο 76χρονος Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στην χώρα του, την Ισπανία με μια γλυκόπικρη ιστορία για τη ζωή και το σινεμά. Η Έλσα, διαφημίστρια με κρίσεις πανικού, αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη Πατρίσια. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/6/2026. Σκηνοθεσία & σενάριο: Pedro Almodóvar. Ηθοποιοί: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón. Διανομή: Cinobo. H ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο πρόσφατο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών.

Αίθουσα 1 στις 20.00 καθημερινά "Η Ετυμηγορία - Re-creation" Δικαστικό θρίλερ που ανασυνθέτει την πραγματική υπόθεση δολοφονίας της Sophie Toscan Du Plantier, παρουσιάζοντας μια φανταστική δίκη με 12 ενόρκους. Την σκηνοθεεσία υπογράφει ο 77χρονος Ιρλανδός δημιουργός Jim Sheridan (των ταινιών "My Left Foot" το 1989), "The Field" το 1990, "In the Name of the Father" το 1993, "The Boxer το 1997 και "In America" το 2003), και ο David Merriman που έχουν γράψει & το σενάριο. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 89 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Οι Jim Sheridan και David Merriman χτίζουν μια ταινία για τη δικαιοσύνη, τις προκαταλήψεις, το συναίσθημα και την ανάγκη μας για απαντήσεις. Σε μια φανταστική δίκη, δώδεκα μέλη ενόρκων καλούνται να αποφασίσουν αν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ian Bailey είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Sophie Toscan Du Plantier το 1996. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει, μέσα από τις συζητήσεις των ενόρκων, μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Vicky Krieps, Jim Sheridan, ο 58χρονος Ιρλανδός ηθοποιός Aidan Gillen, και οι Colm Meaney, John Connors. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας είχε πραγματοποιηθεί στο Tribeca Film Festival στις 8 Ιουνίου 2025.

Αίθουσα 3 στις 19.20 καθημερινά "Ελλάδα 3.0" Για 1η φορά, 3 κωμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μία κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Το «Ελλάδα 3.0» είναι ένα νέο project που φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μία ενιαία εμπειρία -πολυφωνική, σύγχρονη και απόλυτα συντονισμένη με το σήμερα. Συνόψεις & Συντελεστές Ταινιών 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Ο Λάκης, ιδιωτικός ερευνητής, πιστεύει ότι η ζωή του είναι μεταφυσικά συνδεδεμένη με το ΠΑΣΟΚ και τον Αντρέα Παπανδρέου. Μια νύχτα, κλειδώνει τον Κωστάκη στο γραφείο του και μέσα από ένα ταξίδι στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, προσπαθεί να τον πείσει να μην πουλήσει σε πολυεθνική το ιστορικό θερινό σινεμά που διατηρεί η οικογένειά του στην ταράτσα του μεγάρου, στο οποίο συνυπάρχουν και οι δύο τους τα τελευταία χρόνια. Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γιγιντής Σενάριο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Μιχάλης Γιγιντής. Ηθοποιοί: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας Φυτίλης, Στάθης Σταμουλακάτος (φωνή). PLANET BALCONY Για τον Τάσο οι μέρες περνούν ήσυχα στο μπαλκόνι παρέα με το μπαφάκι του και τον Συγκ, συγκάτοικο και κολλητό. Ένα βράδυ μια άγνωστη παρουσία στο απέναντι διαμέρισμα θα διαταράξει το αίθριο κλίμα του πλανήτη - μπαλκόνι, για λίγο αλλά αρκετά ώστε να φέρει μια μικρή ανανέωση στη ζωή των αυτοχθόνων ειδών του. Σενάριο - Σκηνοθεσία: Ιωάννα Κρυωνά. Ηθοποιοί: Γιώργος Χρυσοστόμου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Gary Salomon, Στέλιος Δημόπουλος, Στράτος Μαρούδας, Elena Tsyganok. ΧΟΥΣ ΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΧΟΥΝ ΑΠΕΛΕΥΣΕΙ Μεσόκοπος υπάλληλος δήμου στο νεκροταφείο, ο Κοσμάς κάνει κουμάντο για το τι μπαίνει και τι βγαίνει. Μαζί με τον παπ’ Αργύρη έχουν στήσει μία καλά οργανωμένη επιχείρηση που βασίζεται στον πόνο του άλλου. Το χρήμα ρέει άφθονο μέχρι που η απληστία του Κοσμά τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Μάκη. Σενάριο - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης. Ηθοποιοί: Δημήτρης Δρόσος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάνος Τοκάκης, Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Πολυχρόνης, Δημήτρης Μπίτος, Άγγελος Σκασίλας, Γιάννης Λατουσάκης, Υβόννη Τζάθα, Ελένη Ευθυμίου, Μιχάλης Λατουσάκης. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 103 λεπτά.

Αίθουσα 4 στις 18.40 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου, και στις 20.50 και 23.00 καθημερινά "Scary Movie" Κωμωδία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2026. Είκοσι έξι χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο («Ghostface»), οι Βασικοί Τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Οι Marlon Wayans («Shorty»), Shawn Wayans («Ray»), Anna Faris («Cindy») και Regina Hall («Brenda») ξανασυνεργάζονται στην ταινία Scary Movie και μαζί με τους αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν, έρχονται και νέα πρόσωπα για να καταστρέψουν reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, origin stories, οτιδήποτε περιέχει τη λέξη «κληρονομιά» και κάθε «τελικό κεφάλαιο» που σίγουρα δεν είναι τελικό. Τίποτα δεν είναι ιερό. Κανένα κλισέ δεν επιβιώνει. Όλα τα όρια ξεπερνιούνται. Οι Wayans επιστρέφουν για να ακυρώσουν την κουλτούρα της ακύρωσης. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 94 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3/6/2026. Διανομή: Feelgood. Σκηνοθεσία: Michael Tiddes. Ηθοποιοί:

Shawn Wayans, Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Lochlyn Munro, Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall.

Αίθουσα 5 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Evolution - Η Ζόι και τα Ζωάκια της" Όταν μια εξωγήινη ουσία μπλέκει το DNA της Ζόι με των κατοικιδίων της, άνθρωποι και ζώα αλλάζουν ρόλους σε μια τρελή περιπέτεια για να σωθεί ο κόσμος. Ταινία κινουμένων σχεδίων Ισπανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία: Χούλιο Σότο Γκούρπιδε, Ζάιρα Μουνιόθ Ντομίνγκεθ. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι φωνές των: Λητώς Αμπατζή, Σοφίας Παναηλίδου, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Γιάννη Τσιούτσια, Χρύσας Παπαδοπούλου, Χρήστου Συριώτη, Νέστορα Κοψιδά, Γιάννη Υφαντή, Γεωργίας Ιωαννίδου, Κωνσταντίνου Ρεπάνη, Βασίλη Παπαστάθη. Διάρκεια: 94 λεπτά Διανομή: Tanweer.

Aίθουσα 2 στις 18.00 Παρασκευή & σαββατοκύριακο, και στις 20.10 Πέμπτη με Κυριακή "The Amazing Digital Circus: The Last Act" Προβάλλεται στα Αγγλικά με Ελληνικούς υπότιτλους. Η viral διαδικτυακή επιτυχία «The Amazing Digital Circus» φτάνει στο πολυαναμενόμενο τέλος της με μια μεγάλου μήκους κινηματογραφική κυκλοφορία! Αυτή η «Τελευταία Πράξη» συνδυάζει το επεισόδιο 8 με το ολοκαίνουργιο, ωριαίο επεισόδιο 9, που οι θαυμαστές της σειράς θα μπορέσουν να απολαύσουν πριν από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο! Με τον Κέιν να έχει φύγει και το τσίρκο στο σκοτάδι, οι πρωταγωνιστές μένουν μόνοι με τα λάθη και τα τραύματα του παρελθόντος τους για να τους κάνουν συντροφιά. Καθώς η προοπτική της αιωνιότητας πλησιάζει γύρω τους, ανακαλύπτουν την αλήθεια για το Ψηφιακό Τσίρκο και την ιστορία του. Θα συμβιβαστούν με αυτό που ανακαλύπτουν ή θα κάνουν... την άλλη επιλογή; Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα, σε κάποιο σημείο κάποιος θα πει κάτι αστείο, γιατί αυτό το τέλος δεν μπορεί να είναι ΤΟΣΟ καταθλιπτικό, έτσι δεν είναι; Επιπλέον, αυτή η μοναδική κινηματογραφική εμπειρία περιλαμβάνει μια αποκλειστική εισαγωγή με κινούμενα σχέδια γεμάτη συναρπαστικές λεπτομέρειες για την ταινία και άλλες διασκεδαστικές εκπλήξεις. Θα υπάρχει επίσης μια ειδική, διασκεδαστική ανακεφαλαίωση της σειράς με αφήγηση από έναν από τους χαρακτήρες! Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 93 λεπτά. Κατηγορία: Animation. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/6/2026 Σκηνοθεσία & σενάριο: Gooseworx. Ηθοποιοί: Sean Chiplock, Cassie Ewulu, Lizzie Freeman





Aίθουσα 8 στις 18.20 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Η Φάρμα των Ζώων - Animal Farm" Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Μέσα από περιπέτειες και δοκιμασίες, τα ζώα μαθαίνουν τι σημαίνει συνεργασία, δικαιοσύνη και αληθινή ηγεσία. Το κλασικό μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ σε μια διασκεδαστική και χαρούμενη προσέγγιση για παιδιά…και όχι μόνο! Διάρκεια: 95 λεπτά. Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Σκηνοθεσία: Andy Serkis. Η ταινία "Animal Farm" είχε πραγματοποιήσιε την πρεμιέρα της στο Annecy International Animation Film Festival στις 9 Ιουνίου 2025, και βγήκε στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής την 1η Μαΐου 2026.

Αίθουσα 2 στις 19.30 και στις 22.30 μόνο την Τετάρτη 10-6, Αίθουσα 3 στις 21.30 μόνο την Τετάρτη 10-6, Αίθουσα 8 στις 20.30 μόνο την Τετάρτη 10-6 "Disclosure Day - Ημέρα Αποκάλυψης" Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδεί-κνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκα-τομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης. Κατηγορία: Επιστημονική Φαντασία. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10/06/2026. Διανομή από Tanweer. Σκηνοθεσία: Steven Spielberg. Σενάριο: Ντέιβιντ Κεπ. Παίζουν οι ηθοποιοί: Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell, Josh O'Connor, Colman Domingo, Jim Parrack, Emily Blunt. Διάρκεια: 145 λεπτά. Το "Disclosure Day" βγαίνει στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής στις 12 Ιουνίου 2026.

Αίθουσα 8 στις 18.20 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου, και στις 21.00 καθημερινά πλην Τετάρτης «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» Πολυαναμενόμενη περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας Αμερικανικής παραγωγής 2026 που ανήκει στο περίφημο franchise του Πολέμου των Άστρων-Star Wars. Η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία.

Καθώς η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, έχει ζητήσει τη βοήθεια του θρυλικού Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin (στο ρόλο ο 51χρονος Χιλιανός σούπερ σταρ Pedro Pascal) και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu. Καταλληλότητα: Κ12. Διάρκεια: 132 λεπτά Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21/5/2026. Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: Jon Favreau. Παίζουν οι ηθοποιοί: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White. Η ταινία στο ελληνικό box office έχει κόψει 32.204 εισιτήρια έως και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1/6/2026. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι μέχρι στιγμής στα 248,2 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 20.20 και στις 22.40 καθημερινά "Backrooms" Αμερικανικής παραγωγής ταινία επιστημονικής φαντασίας τρόμου του 2026, σε σκηνοθεσία του Kane Parsons, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο μεγάλου μήκους, και σενάριο του Will Soodik που βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ. “Δεν θα’πρεπε να είσαι εδώ.” Μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφότου ο ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια διάσταση πέρα από την πραγματικότητα, εκείνη πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει. Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για τη Gen Z, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου, με την υπογραφή της εταιρείας A24. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός άνδρα οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων, κιτρινωπών χώρων- τα λεγόμενα “Backrooms” – ένα αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταρρέουν. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 105 λεπτά Κατηγορία: Ψυχολογικό θρίλερ, επιστημονική φαντασία. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28/5/2026. Σκηνοθεσία: Kane Parsons. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett. Η ταινία σάρωσε στο ξεκίνημα της. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις στις ΗΠΑ είναι στα 89 εκατ. δολάρια συν ακόμη 37,1 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο. Στη χώρα μας το «Backrooms» πήρε επίσης πρωτιά με 30.447 εισιτήρια στο ξεκίνημα προβολής του σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 3 στις 21.30 καθημερινά πλην Τετάρτης "Michael" Η ταινία "Michael" απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο καi επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/4/2026. Διανομή: Tanweer. Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά ("Ημέρα Εκπαίδευσης"). Παίζουν οι: Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι, Kόλμαν Ντομίνγκο, Μάιλς Τέλερ στο ρόλο του μάνατζερ του Μάικλ Τζάκσον, κ.α. Το εξαιρετικά καλογυρισμένο «Michael» (υπέροχη η τελευταία σκηνή όπου τραγουδά σε συναυλία το "Bad") έχει φτάσει πανελλαδικά έως & την 1η Ιουνίου 2026, τα 208.995 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "Michael" έχουν φτάσει πλέον τα 851,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 19.40 μόνο Δευτέρα, Τρίτη, και στις 22.20 καθημερινά εκτός Τετάρτης "The Devil Wears Prada 2-Ο Διάβολος Φοράει Prada 2" Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30/4/2026. Σκηνοθεσία: David Frankel. Σενάριο: Aline Brosh McKenna. Παίζουν η 3 φορές βραβευμένη με Όσκαρ Meryl Streep, η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου, Anne Hathaway, η Emily Blunt, ο Stanley Tucci, και οι Tracie Thoms, Tibor Feldman, Kenneth Branagh, Lady Gaga, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen, Caleb Hearon. Διάρκεια: 119 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Πρόκειται για σίκουελ του ιδιαίτερα επιτυχημένου φιλμ του 2006 "The Devil Wears Prada" που είχε πάλι σκηνοθετήσει ο David Frankel & είχε φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 326.7 εκατ. δολάρια. Η απίθανη Μέριλ Στριπ σε ένα ρόλο που βασίστηκε στην αρχισυντάκτρια της Αμερικάνικης Vogue, Anna Wintour, κέρδισε την Golden Globe - Χρυσή Σφαίρα α' γυναικείου ρόλου στην κατηγορία Musical ή Κωμωδία, ενώ προτάθηκε και για Όσκαρ, BAFTA Award, SAG, και βραβείο Critics' Choice. Η νέα ταινία έχει φτάσει σε 5 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας τα 220.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό έχει επίσης θριαμβεύσει με 642,2 εκατ. δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως μέχρι στιγμής. Στην ταινία που εκτυλίσσεται ένα μέρος της και στο Μιλάνο, εμφανίζεται & τραγουδά η σούπερ σταρ Lady Gaga, από τις εκπλήξεις του φιλμ.

Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Ψαρομουρμούρας-The Pout-Pout Fish" Ταινία ανιμέισον συμπαραγωγής ΗΠΑ και Αυστραλίας 2026 σε σκηνοθεσία: Ρίκαρντ Κουσό-Ricard Cussó. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι: Νικ Όφερμαν, Νίνα Ογιάμα, Μιράντα Οτο, Έιμι Σεντάρις, Τζόρντιν Σπάρκς, Ρέμι Χι, Μαρκ Κόουλς Σμιθ, Ναζίμ Χουσεΐν, Μελ Μπάτλ. Δύο απροσάρμοστα υδάτινα πλάσματα ξεκινούν ένα αδύνατο ταξίδι για να σώσουν το σπίτι τους. Ένα χαμόγελο δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Διανομή από Tanweer. Το σενάριο των Elise Allen, Elie Choufany και Dominic Morris, βασίστηκε στο παιδικό βιβλίο της Deborah Diesen. Διάρκεια: 91 λεπτά. «Ο Ψαρομουρμούρας» έχει κόψει σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής πανελλαδικά, 8.800 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 18.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To "Super Mario Galaxy: Η ταινία" είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Το "The Super Mario Galaxy Movie" "έσκισε" εμπορικά με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν παγκοσμίως τα 992,6 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως 1-6-2026, 167.245 εισιτήρια πανελλαδικά.