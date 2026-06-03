Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναβαθμίζει το δίκτυο φωτεινής σηματοδότησης

Στην υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση υποδομών και εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» προχώρησε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, με στόχο την ενίσχυση τη οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση, η επιτήρηση και η άμεση αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης που είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

• Την πλήρη επιτήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε 275 σηματοδοτούμενους κόμβους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Τη συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης, όπως ιστοί, σηματοδότες, κομβία πεζών, φρεάτια και καλωδιακά δίκτυα.

• Τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των Κέντρων Φωτεινής Σηματοδότησης και του συνόλου του επιμέρους εξοπλισμού τους.

• Την προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση βλαβών και την επαναφορά των εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία.

«Η οδική ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Με τη νέα αυτή σύμβαση διασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία ενός κρίσιμου δικτύου υποδομών που εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Επενδύουμε συστηματικά στη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών μας, θέτοντας στην πρώτη γραμμή την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των μετακινήσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε μεταξύ άλλων κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.