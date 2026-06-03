Διακοπές στη Μύκονο για τον Μάικλ Τζόρνταν

Στο νησί της Μυκόνου προσγειώθηκε το ιδιωτικό τζετ του κορυφαίου μπασκετμπολίστα, Μάικλ Τζόρνταν.



Το τζετ Gulfstream G650ER με το όνομα «Ν236MJ» του θρύλου του NBA εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου την Τετάρτη (3/6) και έγινε γρήγορα αντιληπτό καθώς φέρει το σύμβολο του «Air».

Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου με ανάρτησή της στα social media. Η ανάρτηση γράφει: «Αεροδρόμιο Μυκόνου. Μόλις τώρα».