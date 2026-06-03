Διακοπές στη Μύκονο για τον Μάικλ Τζόρνταν

Η φωτογραφία με το τζετ του στο αεροδρόμιο
Στο νησί της Μυκόνου προσγειώθηκε το ιδιωτικό τζετ του κορυφαίου μπασκετμπολίστα, Μάικλ Τζόρνταν.
Το τζετ Gulfstream G650ER με το όνομα «Ν236MJ» του θρύλου του NBA εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου την Τετάρτη (3/6) και έγινε γρήγορα αντιληπτό καθώς φέρει το σύμβολο του «Air».
Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου με ανάρτησή της στα social media. Η ανάρτηση γράφει: «Αεροδρόμιο Μυκόνου. Μόλις τώρα».
Ο σταρ του NBA πέρυσι πέρασε τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Κέρκυρα, επιλέγοντας τα γαλανά νερά του Ιονίου και το εντυπωσιακό superyacht M’Brace για στιγμές χαλάρωσης και πολυτέλειας.
Ο Μάικλ Τζόρνταν έχει εκφράσει την αγάπη και τον θαυμασμό του για την Ελλάδα στο παρελθόν. Σε εκδήλωση που είχε βρεθεί το 2025 είχε δηλώσει πως «η Ελλάδα είναι η πατρίδα των αρχαίων θεών, εκεί όπου θρυλικοί ήρωες γεννήθηκαν και η έννοια της σπουδαιότητας πρωτοξεκίνησε».
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