Δείτε πώς διαμορφώνεται η εικόνα της παραλιακής Ρίου- Αγίου Βασιλείου- Ποια έργα «τρέχουν»

Συνεχίζονται οι εργασίες στην παραλιακή ζώνη Ρίου – Αγίου Βασιλείου, με το αντικείμενο να περιλαμβάνει λιμενικές παρεμβάσεις στην οδό Ποσειδώνος στο Ρίο, τεχνικά έργα προστασίας της ακτής στην πλευρά Ακταίου – Αγίου Βασιλείου και δενδροφύτευση στην περιοχή.

Σε σχετική του, ανάρτηση, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, αναφέρει: "Προχωρά το έργο στην παραλιακή ζώνη Ρίου - Αγίου Βασιλείου:

Τα λιμενικά έργα μπροστά από την οδό Ποσειδώνος στο Ρίο

Οι Τεχνικές παρεμβάσεις για την ολοκληρωμένη προστασία της ακτής στην πλευρα Ακταίου-Αγίου Βασιλείου

Το πράσινο, με την τοποθέτηση δενδρυλλίων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει αναλάβει το σύνολο των διαδικασιών από τη σύνταξη μελετών μέχρι την πορεία και ολοκλήρωση των εργασιών