Δείτε πώς διαμορφώνεται η εικόνα της παραλιακής Ρίου- Αγίου Βασιλείου- Ποια έργα «τρέχουν»

Λιμενικές παρεμβάσεις, προστασία ακτής και πράσινο
Συνεχίζονται οι εργασίες στην παραλιακή ζώνη Ρίου – Αγίου Βασιλείου, με το αντικείμενο να περιλαμβάνει λιμενικές παρεμβάσεις στην οδό Ποσειδώνος στο Ρίο, τεχνικά έργα προστασίας της ακτής στην πλευρά Ακταίου – Αγίου Βασιλείου και δενδροφύτευση στην περιοχή.
Σε σχετική του, ανάρτηση, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, αναφέρει: "Προχωρά το έργο στην παραλιακή ζώνη Ρίου - Αγίου Βασιλείου:
Τα λιμενικά έργα μπροστά από την οδό Ποσειδώνος στο Ρίο
Οι Τεχνικές παρεμβάσεις για την ολοκληρωμένη προστασία της ακτής στην πλευρα Ακταίου-Αγίου Βασιλείου
Το πράσινο, με την τοποθέτηση δενδρυλλίων
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