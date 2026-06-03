Δολοφονία στον Αγ. Δημήτριο: Βαριές κατηγορίες από τον εισαγγελέα για τον 20χρονο- Ράγισε καρδιές ο πατέρας του θύματος

Καταπέλτης σε βάρος του 20χρονου φίλου του κατηγορούμενου για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο, με θύμα τον γιο ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ ήταν ο εισαγγελέας του Τριμελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών, όπου εκδικάζεται η δίκη για την υπόθαλψη του δράστη.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται τρεις νέοι από το φιλικό περιβάλλον του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία, στους οποίους έχει αποδοθεί το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, ωστόσο, ζήτησε την απαλλαγή και των τριών κατηγορουμένων, εστιάζοντας στον ρόλο του 20χρονου νέου, για τον οποίο ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για τη διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος της απλής συνέργειας στην ανθρωποκτονία.

«Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλάι στο δράστη, παρέχοντας συνδρομή, πριν κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα. Δε χωρά στη λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησαν να πεθάνει. Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι» ήταν τα λόγια του εισαγγελικού λειτουργού.

Αναφορικά με τις δύο κατηγορούμενες, ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την ενοχή τους, σχολιάζοντας: «Θεωρώ ιδιαίτερα θλιβερό τόσο νέα παιδιά που υποτίθεται ότι οι γενιές βελτιώνονται και θα έπρεπε να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, να αφήσουν ένα νέο παιδί και να μην ενημερώσουν τις αρχές και τους γονείς. Παρόλα αυτά θεώρησαν σωστό να καθίσουν μαζί με τον δράστη. Δεν θα έπρεπε να προκρίνεται αυτή η επιλογή. Είναι μια επιλογή υπέρ του δράστη και όχι υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αλλά αυτό δεν αφορά το νόμο».

Οι απολογίες

Παρών στη δικαστική αίθουσα ήταν ο 20χρονος κατηγορούμενος και φίλος του καθ’ομολογίαν δράστη, ο οποίος απολογούμενος αναφέρθηκε στο βράδυ της δολοφονίας. Οπως είπε, είχε βρεθεί στο πάρκο με το φίλο του και από απόσταση 150 μέτρων τον είδε να βγάζει το μαχαίρι και να τραυματίζει το θύμα.

Κατηγορούμενος: Έτρεξα να τους προλάβω, αλλά πριν τον φτάσω έβγαλε το μαχαίρι. Έτρεξε προς την είσοδο. Μου φώναξε πάμε να φύγουμε και έτρεξα και εγώ.

Πρόεδρος: Γιατί τρέξατε;

Κατηγορούμενος: Αγχώθηκα. Είδα το μαχαίρι και αγχώθηκα για τη ζωή μου. Το είχε πάνω του το μαχαίρι. Φτάσαμε κάτω από το σπίτι, περίμενα να αλλάξει ρούχα. Στο αυτοκίνητο σκέφτηκα να φύγω και να καλέσω την αστυνομία αλλά με είχε καταβάλει ο φόβος γιατί ήξερε που μένω. Σε παλιότερους τσακωμούς μας, γενικότερα ήταν οξύθυμος σας χαρακτήρας. Είχε και αίμα πάνω στο χέρι του.

Με δάκρυα στα μάτια απολογήθηκε και η πρώην σύντροφος του θύματος, η οποία όταν ρωτήθηκε γιατί συνέχισε να βρίσκεται με τον δράστη της δολοφονίας αφού είχε ενημερωθεί για τον θάνατο του 27χρονου, είπε: «Δεν υπήρχε λογική. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω… Αρνιόμουν την κατάσταση».

Συγκλόνισε ο πατέρας του θύματος

Έχοντας στα χέρια του μια φωτογραφία του 27χρονου, ο πατέρας του θύματος κατέθεσε στο δικαστήριο επιρρίπτοντας ευθύνες στον 20χρονο για τη στάση του.

«Το παιδί μου έπεσε, ξεψύχησε, στο σημείο που έπαιζε μπάλα μαζί μου» είπε, τονίζοντας πως ο 20χρονος φίλος του δράστη δεν αντέδρασε τη στιγμή της δολοφονίας. «Πήγαν στο αυτοκίνητο μαζί και έφυγαν. Συνεχίσανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, τον άφησαν να σφαδάζει… Είχε απόλυτη γνώση» δήλωσε.

Παράλληλα, στηλίτευσε και τη στάση των δύο κατηγορουμένων κοριτσιών, και ιδιαίτερα της κοπέλας που γνώριζε το θύμα. «Την ενημέρωσε την επόμενη ημέρα για τη δολοφονία και έκανε πως δεν γνώριζε τίποτα. Με ρώταγε πώς, τι; Τη ρώτησα αν ήξερε κάτι και μου είπε ότι με τον γιο μου μίλησε το περασμένο βράδυ στις οκτώ».

Η δίκη συνεχίζεται.