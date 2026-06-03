Το Σάββατο πάμε Στάδιο για τα «Τοφάλεια» - Η ιστορία

Το Σάββατο 6 Ιουνίου η προπόνηση των συμμετεχόντων στο μίτινγκ θα είναι δυνατή μέχρι τις 18.15 . Κατόπιν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κλειστό προθερμαντήριο ή το βοηθητικό στάδιο της εγκατάστασης.

Ενημερώνουμε ότι η αίθουσα κλήσης θα λειτουργήσει στο χώρο του κλειστού προθερμαντηρίου (κάτω από τις κερκίδες).

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου έκανε γνωστό το πρόγραμμα του μίτινγκ «Τοφάλεια 2025», το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

Πλούσιο θέαμα υπόσχονται και φέτος τα «Τοφάλεια» , με τους διοργανωτές να κάνουν γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων.

Για τον Δημήτρη Τόφαλο

Το σαββατοκύριακο 24-25 Σεπτεμβρίου 1966, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, διεξάγονται τα «Α’ Τοφάλεια».Ήταν αγώνες που έγιναν προς τιμήν του Δημήτρη Τόφαλου, με τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την Μεσολυμπιάδα της Αθήνας, που έγινε 9-19 Απριλίου 1906, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο Τόφαλος κατέκτησε σε κείνους τους αγώνες χρυσό μετάλλιο στην άρση βαρών, σημειώνοντας μάλιστα παγκόσμιο ρεκόρ. Η επιτυχία του εκείνη προκάλεσε μέγα θαυμασμό, άλλωστε έφερε τιμής ένεκεν και τον τίτλο του Ολυμπιονίκη, έστω και αν οι αγώνες του 1906 ουδέποτε αναγνωρίστηκαν, ο δε Τόφαλος δεν αγωνίστηκε σε άλλη Ολυμπιάδα (ήταν φαβορί το 1904 στο Σεντ Λούις, αλλά αρρώστησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, νοσηλευθείς στην Ελβετία).

Η Πάτρα στα 60χρονα εκείνης της επιτυχίας αποφάσισε να τιμήσει τον, όπως και να έχει, αθλητή - θρύλο της άρσης βαρών, της πάλης (είχε κατακτήσει 140 και 241 έπαθλα αντίστοιχα) και του κατς. Ο Τόφαλος, ήταν 82 ετών το 1966 (γεν. το 1884) και παρακολούθησε τους αγώνες, όμως δύο μήνες μετά, στις 15 Νοεμβρίου 1966, πέθανε.

Δεκαετίες μετά η Πάτρα δεν τον έχει ξεχάσει. Τα μετάλλιά του εκτίθενται σε αίθουσα του Παλέ, που φέρει το όνομά του «Δημήτρης Τόφαλος». Το σπίτι του επί της Τζουρτζ είναι διατηρητέο, ενώ κάθε χρόνο προς τιμήν του γίνονται τα «Τοφάλεια».

Οι αγώνες ξεκίνησαν το 1966, έγιναν το 1973, ενώ μέχρι το 1981 (Ιούλιος) είχαν διεξαχθεί σποραδικά, 4 φορές. Τη δεκαετία του '90 επανήλθαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και μάλιστα απέκτησαν ιδιαίτερο κύρος, αφού φιλοξένησαν τεράστια ονόματα του κλασικού αθλητισμού. Κι όλα αυτά έστω κι αν ο Τόφαλος δεν ήταν αθλητής στίβου! Δεν έκανε ποτέ στίβο, παρά μόνο άρση βαρών και πάλη!