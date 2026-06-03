σπιράλ: Κύριο ζητούμενο η ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης

Μελετήσαμε το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Συμμετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση και στη σχετική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου καταθέσαμε τις ενστάσεις και τις ανησυχίες μας για συγκεκριμένες διατάξεις. Καταθέσαμε ταυτόχρονα την απορία μας για το άκαιρο της συζήτησης, μόλις την παραμονή της λήξης της προθεσμίας της διαβούλευσης.

Δυστυχώς ο Δήμαρχος Πατρέων, για μία φορά ακόμα, δεν λειτούργησε ως δήμαρχος της πόλης αλλά έσπευσε να εισηγηθεί στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ ως εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, καταθέτοντας προτάσεις μιας αυστηρά πολιτικής και κομματικής θεώρησης, εντελώς μειοψηφικής στην τοπική μας κοινωνία και ευρύτερα, αναφέρει ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης σπιράλ με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά.

Η δική μας ανεξαρτησία μάς επιτρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο καθαρά. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις σημαντικές αλλαγές και ρυθμίσεις που αφορούν τη λήψη αποφάσεων στα όργανα, την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και την εισαγωγή εργαλείων για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού χρειάζεται να εισέλθει στην ψηφιακή εποχή, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η λειτουργία των φορέων απαιτούν εκσυγχρονισμό και οι διαδικασίες πρέπει να απλουστευτούν προς όφελος των δημοτών.

Για το σπιράλ η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν πυλώνες της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και η αυτονόμηση των δήμων από πολιτικές εξαρτήσεις, η απεξάρτηση των οικονομικών από το κεντρικό κράτος και η μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία σε επίπεδο αποφάσεων και λειτουργίας. Ως εκ τούτου εκφράζουμε έντονη ανησυχία για τις αυξημένες αρμοδιότητες των δήμων που δεν ακολουθούνται από την αντίστοιχη παροχή πόρων και προσωπικού.

Ο προτεινόμενος κώδικας αποτυπώνει ένα τεράστιο πεδίο ευθύνης από το περιβάλλον, την ύδρευση, τη δημόσια υγεία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση έως την κοινωνική προστασία, την απασχόληση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για να μπορεί να ανταποκριθεί ένας δήμος σε όλα αυτά χρειάζεται εργαλεία, εγγυήσεις, υποστήριξη, αυξημένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Επίσης δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην κατάργηση των νομικών προσώπων (όπως ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων) με την απειλή απώλειας πόρων, υπηρεσιών και εργαζομένων με εξειδίκευση και εμπειρία.

Θεσμοί όπως ο συμπαραστάτης του δημότη, το συμβούλιο νεολαίας, τα τοπικά δημοψηφίσματα για σοβαρά θέματα καθώς και όλα τα τοπικά και διαμερισματικά συμβούλια έχουν την απόλυτη υποστήριξή μας διαχρονικά. Η επί δωδεκαετία απαξίωσή τους από τη δημοτική αρχή της Πάτρας παράλληλα με τις συνήθεις πρακτικές που μετατρέπουν το τοπικό δημοτικό συμβούλιο σε όργανο που συχνά καλείται να συζητήσει ζητήματα άσχετα με την πόλη και τον δήμο, δυστυχώς στρώνουν το χαλί για να απομειωθεί το κύρος και να περιοριστεί ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Δεσμευόμαστε πως, στο βαθμό που μας αναλογεί, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε, καταλήγει η ανακοίνωση του σπιράλ.