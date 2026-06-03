Επιχείρηση «Θερισμός» σε Κοζάνη και Αγρίνιο- Τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας έχουν οδηγηθεί από το πρωί για προανάκριση οι 13 συλληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένεται να γίνει η μεταγωγή και του διαχειριστή Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΣΔΕ από το Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη για την ίδια υπόθεση.

Στην Κοζάνη, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των παράνομων επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμίευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους.

Ο συλληφθείς του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατεύθυνε και που είχε αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Ο συγκεκριμένος άνδρας μεταφέρθηκε νωρίτερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου. Πλέον, ο αριθμός των συλληφθέντων έχει ανέλθει στους 14. Την ίδια ώρα, στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους, εξετάζοντας όχι μόνο τους τραπεζικούς λογαριασμούς των συλληφθέντων, αλλά και λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων.

Είναι το τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται μέσα σε 10 μέρες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές η μια σύλληψη που έγινε στο Αγρίνιο αφορά διαχειριστή ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων). Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης , έγιναν οι υπόλοιπες 13.

Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλο-παραγωγός αλλά και υπάλληλος ΚΥΔ. ενώ εμπλέκεται ακόμη ένας υπάλληλος ΚΥΔ ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται 39 άτομα.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να παραπέμπει σε εκείνη των μελών των κυκλωμάτων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και σε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα.

Επαιρναν παράνομες επιδοτήσεις, αφού πρώτα εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί και στην συνέχεια υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά την έρευνα έχουν προκύψει και φορολογικές παραβάσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ψευδή δήλωση.

Και οι 14 συλληφθέντες αναμένεται αύριο το πρωί να οδηγηθούν μαζί με τη δικογραφία στον εισαγγελέα Κοζάνης. Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα καθώς αρμόδια εισαγγελία, για να αποφασίσει την προφυλάκιση τους ή όχι, είναι η ευρωπαϊκή.