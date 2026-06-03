Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών 4 έως 10 Ιουνίου 2026

Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο από την Πέμπτη 4 έως και την Τετάρτη 10/6/2026 έχει ως εξής:

Θα προβάλλεται με ώρα έναρξης 21:30 η ταινία «Πικρές Γιορτές-Bitter Christmas».

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/6/2026.

Διανομή από Cinobo.

Σκηνοθεσία: Pedro Almodóvar

Παίζουν οι ηθοποιοί: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón.

Σενάριο: Pedro Almodóvar

Ο 76χρονος Πέδρο Αλμοδόβαρ (του "Όλα για τη μητέρα μου", τιμημένο με το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 1999) επιστρέφει στην Ισπανία με μια γλυκόπικρη ιστορία για τη ζωή και το σινεμά. Η Έλσα, διαφημίστρια με κρίσεις πανικού, αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη Πατρίσια. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κέρδισε τον πρώτο Χρυσό Λέοντα της Καριέρας του στο Διεθνές Φεστιβάλ Βενετίας 2024 με το αγγλόφωνο ντεμπούτο μεγάλου μήκους του, "Το Διπλανό Δωμάτιο". Δύο χρόνια μετά, επιστρέφει στις ρίζες του, δηλαδή στην ισπανική γλώσσα. Οι "Πικρές Γιορτές" έκαναν πρεμιέρα στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών, κερδίζοντας βραβείο για το soundtrack της ταινίας από τον Αλμπέρτο Ιγκλέσιας.

Από τις 4 Ιουνίου, η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από το Cinobo.

Να προσθέσουμε πως στο φιλμ "Πόνος και Δόξα" του 2019 με τον Αντόνιο Μπαντέρας το σινεφίλ κοινό συνάντησε τον πιο αυτοβιογραφικό Αλμοδόβαρ της μέχρι τότε καριέρας του ενώ με τις "Πικρές Γιορτές" γίνεται ξανά έντονα αυτοβιογραφικός.

ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ 2610994765

www.cinekastro.wordpress.com