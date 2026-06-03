Αίγιο: Κλαδί ελιάς καταπλάκωσε εργάτη- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Α.Τ.Αιγίου.
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ελίκης, όταν ένας εργάτης αλβανικής καταγωγής εκτελούσε εργασίες ποτίσματος σε αγροτικό κτήμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών ξεριζώθηκε η ελιά και, κατά την πτώση της, κλαδί χτύπησε τον εργαζόμενο, προκαλώντας τον τραυματισμό του, σύμφωνα με το aigiovoice.gr.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής του.
Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Α.Τ.Αιγίου.
Πάτρα- Πανελλήνιες: Παιδιά με ειδικές ανάγκες περίμεναν για πάνω από 2,5 ώρες, να εξεταστούν προφορικά, λόγω έλλειψης εξεταστών!
Καλαμάτα- Σοκ για τα παιδιά της Βασιλικής: Έμαθαν ότι η μητέρα τους δεν ζει
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr