Αίγιο: Κλαδί ελιάς καταπλάκωσε εργάτη- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ελίκης, όταν ένας εργάτης αλβανικής καταγωγής εκτελούσε εργασίες ποτίσματος σε αγροτικό κτήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών ξεριζώθηκε η ελιά και, κατά την πτώση της, κλαδί χτύπησε τον εργαζόμενο, προκαλώντας τον τραυματισμό του, σύμφωνα με το aigiovoice.gr.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής του.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Α.Τ.Αιγίου.