Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗ ΧΡ. ΜΑΜΑΣΗ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΑΜΑΣΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 6/6/2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού Ταραμπούρα Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΡΙΘΗ (ΕΤΩΝ 73) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Η σύζυγος: Ελευθερία Τα παιδιά του: Βασίλειος & Αδαμαντία Κρίθη, Ζωή & Άγγελος Γιανναράκης Τα εγγόνια του: Παναγιώτης, Αθανασία Τα αδέλφια του: Νικόλαος Κρίθης, Θεώνη (χήρα) Σπυρ. Κρίθη Οι ανιψιές του: Βασιλική, Κωνσταντίνα Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 324501. Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26912 11444 ΚΙΝ.: 6932 885964. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΣΟΥΡΑ (ΕΤΩΝ 88) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΡΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 6-6-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΝΤ. ΓΚΟΛΦΗ ΕΤΩΝ 83 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ & ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΕΡΔΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΚΟΛΦΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΚΟΛΦΗ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΒΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΦΗΣ & ΛΟΥΛΑ ΣΙΟΥΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΟΛΦΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΪΖΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΦΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΓΚΟΛΦΗ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΚΟΛΦΗ, ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΓΚΟΛΦΗ, ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΑΚΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΣΚΟΝΔΡΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 - 6 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΗΡΑΚΛΗ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΑΓΓΟΥΡΟΥ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΑ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟY ΚΥΡ. ΑΡΝΑ ΕΤΩΝ 81 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΝΑ, ΜΑΡΙΖΑ ΑΡΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χήρας ΘΕΟΔ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΕΠΠΑ ΕΤΩΝ 84 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΑΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την συμπλήρωση ενός έτους από την κοίμηση της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας ΕΛΕΝΗΣ (χήρας) ΦΩΤ. ΞΗΡΟΥ ΕΤΩΝ 82 Σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της στην Θεία Λειτουργία και το Ιερόν Μνημόσυνον που θα τελέσουμε την Κυριακή 7/6/2026 από ώρα 7:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Κων/νου και Ελένης Αρόης Πατρών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΞΗΡΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΞΗΡΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ, ΦΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΤΣΟΥΜΠΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στου Παπαθωμά Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα & παππού ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΩΝ: 84 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Γεωργία ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Δημήτριος Σκόντζος, Ανδρέας & Κυριακή Μπαντούνα, Νίκη Μπαντούνα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αλίκη, Γεώργιος, Σταυρούλα, Κωνσταντίνος, Νικόλαος, Γεωργία, Ιωάννα, Κωνσταντίνα, Χαρά, Γεώργιος, Κωνσταντίνος ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γολέμι Τριταίας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα & αδελφού ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΤΩΝ: 71 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λάμπρος, Γιώτα ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-6-2026 και ώρα 9.00 π.μ. τριετές μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού & θείου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ ΕΤΩΝ: 80 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ξένη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Νικολετάκης, Αντώνιος & Ευφροσύνη Νικολετάκη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιάσονας, Νικόλαος ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7/6/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Οβρυάς, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΤΣΙΤΣΟΥ (ΕΤΩΝ 93) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Παναγιώτης Μεταξάς, Δημήτριος & Μαρία Τσίτσου Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Αναστασία, Άγγελος Οι αδελφοί Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7/6/2026 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καρυάς (Καρνεσέικα), 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 37 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Μαρία Τα τέκνα: Ελένη, Γεώργιος, Αλεξάνδρα Οι γονείς: Γεώργιος & Ελένη Λαμπροπούλου Τα αδέλφια: Βασίλειος, Ιωάννης, Καλλιόπη, Σπυριδούλα, Παναγιώτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς *Γραφείο Τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Πατρών Πύργου 62 - Κάτω Αχαΐα Τηλ.: 26930 24793 - Κιν.: 6978 074598 Διανυκτερεύει, email: [email protected] -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΕΥΣΤ. ΛΑΗ (ΕΤΩΝ 79) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΝΙΚΟΣ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 7-6-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠΥΡ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 68 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΟΛΥΖΩΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ (εν Αυστραλία), ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ (εν Αυστραλία), ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ (εν Αυστραλία), ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΝΑ ΠΟΛΥΖΩΗ. ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TEΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 – 6 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΛΥΔΙΑ, ΟΡΦΕΑΣ, ΝΕΦΕΛΗ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 - 6 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΕΛΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 - 6 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΑ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ χήρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΓΑΤΟΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡIAKH 7/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 7-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 45 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 7-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 87 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΗΣ, ΣΟΦΙΑ -ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------