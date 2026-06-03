Πάτρα- Πανελλήνιες: Παιδιά με ειδικές ανάγκες περίμεναν για πάνω από 2,5 ώρες, να εξεταστούν προφορικά, λόγω έλλειψης εξεταστών!

Με προβλήματα ξεκίνησε σήμερα η δεύτερη μέρα εξετάσεων για τα 84 παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Πάτρας, που δίνουν τα μαθήματά τους προφορικά στις Πανελλήνιες.

Παιδιά με δυσλεξία, δυσγραφία, αυτισμό, κινητικές αναπηρίες και προβλήματα όρασης βρέθηκαν αντιμέτωπα με αδιανόητες συνθήκες. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων στο thebest.gr, λόγω έλλειψης εξεταστών, τα παιδιά αναγκάστηκαν να περιμένουν ώρες μετά τη γραπτή εξέταση για να δώσουν την προφορική, μια διαδικασία που για τα συγκεκριμένα παιδιά δεν είναι απλώς δύσκολη, αλλά ουσιαστικά άδικη, όπως λένε.

«Τι να θυμηθούν μετά από δύο και τρεις ώρες; Μιλάμε για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», λέει γονέας που παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία. «Την περασμένη Παρασκευή, στο πρώτο μάθημα, όλα κύλησαν ομαλά. Σήμερα, όμως, τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με ένα παράδοξο που δεν έπρεπε να συμβεί».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα παιδιά παρέμειναν από τις 8 το πρωί κλεισμένα σε αίθουσα χωρίς κλιματιστικό, μέσα σε αυτή τη ζέστη, ανάμεσα σε άγνωστους συνεξεταζόμενους. Κλιματιστικό υπήρχε μόνο στην αίθουσα της προφορικής εξέτασης, που τελικά άργησε πολύ να έρθει.

«Αυτά τα παιδιά έχουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Κάποια βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, άλλα αντιμετωπίζουν μόνιμη ή προσωρινή κινητική αναπηρία άνω του 67%, σπαστικότητα στα άνω άκρα ή σοβαρά προβλήματα όρασης», εξηγεί. «Μπορεί αυτό το κράτος να καταλάβει τι βίωσαν σήμερα αυτά τα παιδιά; Είναι ντροπή».

Οι γονείς, παρά την οργή τους, κρατούν μια ψύχραιμη αλλά αποφασιστική στάση. «Ίσως για τα δικά μας παιδιά να μην αλλάξει κάτι φέτος. Αλλά πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι για όσα παιδιά θα έρθουν μετά από εμάς και θα κληθούν να περάσουν από αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό που συνέβη σήμερα είναι απλά άδικο».