Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΤΟΜΑΡΑ

(ΕΤΩΝ 71)

(ΤΣΑΜΗΣ)

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 4/6/2026 & ώρα 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σταυροδρομίου Τριταίας. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 1.45 μ.μ.

Η σύζυγος: Γεωργία

Τα παιδιά του: Ιωάννης & Χρυσάνθη Τομαρά, Βασίλειος & Αδαμαντία Τομαρά, Γεώργιος & Αθηνά Τομαρά

Τα εγγόνια του: Ανδρέας, Κωνσταντίνος

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 324501.

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27144

ΚΙΝ.: 6932 885964.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΓΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΡΓΥΡΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΛΤ.

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΔΟΞΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΗΛΙΑ ΠΙΤΣΙΚΑ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΙΤΣΙΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ



ΝΙΚΗ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΟΥ

(ΕΤΩΝ 58)



ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΝΟΣ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΕΛΙΤΑ, ΜΑΙΡΗ



ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤ. ΚΥΡΙΑΖΗ

ΕΤΩΝ 66

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΛΙΑΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ-ΙΡΙΔΑ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ZΩΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Κηδεύουμε την Παρασκευή 5-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ρώσσου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Βασιλική Αντωνάτου, Παναγιώτης Αντωνάτος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Δήμητρα Κράνου & Ιωάννης Τερεζάκης, Ζωή Αντωνάτου, Σταματία Αντωνάτου

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

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ΚΗΔΕΙΑ

Του πολυαγαπημένου και σεβαστού μας συζύγου, πατέρα & παππού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ

(ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)

ΕΤΩΝ 82

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλάκι Αρχαίας Ολυμπίας.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η σύζυγος: Αικατερίνη

Τα παιδιά: Ασημάκης & Όλγα, Χρήστος

Τα εγγόνια: Δήμητρα, Κατερίνα

& οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παναγιώτης ΜΑΡΤΙΩΝΟΣ

Τουμπίτσι – Τρόπαια Αρκαδίας

Τηλ. 6973 412 646

[email protected]

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