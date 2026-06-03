Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΤΟΜΑΡΑ
(ΕΤΩΝ 71)
(ΤΣΑΜΗΣ)
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 4/6/2026 & ώρα 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σταυροδρομίου Τριταίας. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 1.45 μ.μ.
Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά του: Ιωάννης & Χρυσάνθη Τομαρά, Βασίλειος & Αδαμαντία Τομαρά, Γεώργιος & Αθηνά Τομαρά
Τα εγγόνια του: Ανδρέας, Κωνσταντίνος
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 324501.
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27144
ΚΙΝ.: 6932 885964.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΓΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΡΓΥΡΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΛΤ.
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΔΟΞΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΗΛΙΑ ΠΙΤΣΙΚΑ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΙΤΣΙΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΗ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΟΥ
(ΕΤΩΝ 58)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΕΛΙΤΑ, ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΑΣΤ. ΚΥΡΙΑΖΗ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΛΙΑΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ-ΙΡΙΔΑ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ZΩΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
Κηδεύουμε την Παρασκευή 5-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ρώσσου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεϊκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Βασιλική Αντωνάτου, Παναγιώτης Αντωνάτος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Δήμητρα Κράνου & Ιωάννης Τερεζάκης, Ζωή Αντωνάτου, Σταματία Αντωνάτου
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
Του πολυαγαπημένου και σεβαστού μας συζύγου, πατέρα & παππού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ
(ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
ΕΤΩΝ 82
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλάκι Αρχαίας Ολυμπίας.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Η σύζυγος: Αικατερίνη
Τα παιδιά: Ασημάκης & Όλγα, Χρήστος
Τα εγγόνια: Δήμητρα, Κατερίνα
& οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παναγιώτης ΜΑΡΤΙΩΝΟΣ
Τουμπίτσι – Τρόπαια Αρκαδίας
Τηλ. 6973 412 646
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΧΙΛ. ΤΙΓΚΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΣΕΜΕΔΕ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ (ΠΑΛΑΙΟ) ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ, ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΤΖΕΝΗ ΤΙΓΚΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΙΓΚΑ, ΕΛΕΝΗ ΤΙΓΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
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