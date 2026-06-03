Καλαμάτα- Σοκ για τα παιδιά της Βασιλικής: Έμαθαν ότι η μητέρα τους δεν ζει

Την ίδια ώρα που οι συγγενείς και οι φίλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ, μια ομάδα ειδικών ψυχολόγων αλλά και η αδερφή του θύματος προσπαθούν να στηρίξουν τα δύο ανήλικα παιδιά που έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη μητέρα τους στη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.

Τα δύο κοριτσάκια, ηλικίας 10 και 6 ετών, από την πρώτη στιγμή ζητούσαν τη μητέρα τους, με τους ειδικούς να χειρίζονται την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή και να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό τους. Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης (2.6.26) ψυχολόγοι και ειδικοί, μαζί με την αδερφή του θύματος της γυναικοκτονίας, ενημέρωσαν τα παιδιά της αδικοχαμένης Βασιλικής ότι η μητέρα τους δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, ενώ η θεία τους έχει δηλώσει ότι θα αναλάβει τη φροντίδα τους, σύμφωνα με το newsit.gr.

Η ώρα του αποχαιρετισμού έφτασε πρόωρα για την 39χρονη που βρήκε φρικτό θάνατο από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Μια πρώτη αγάπη που έφτασε σε γάμο και μετατράπηκε σε μια στυγερή δολοφονία. Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος -που κατακρεούργησε τη γυναίκα και μητέρα των 2 παιδιών του με περισσότερες από 45 μαχαιριές, εκ των οποίων δύο στο στήθος και μία στην πλάτη, στην προσπάθειά της να γλιτώσει- ισχυρίστηκε ότι είδε τη Βασιλική πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι και προσπάθησε να αμυνθεί, με αποτέλεσμα να γίνει το κακό. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας ρίχνουν φως στην υπόθεση και επιβαρύνουν τη θέση του κατηγορουμένου.

Τα χαμόγελα έσβησαν, η βοήθεια που ζητούσε η άτυχη γυναίκα δεν πρόλαβε να φτάσει. Τα στόματα άνοιξαν αφού είχε γίνει το κακό και δύο παιδιά έχασαν τη μητέρα τους, με την οποία λίγες ώρες νωρίτερα έπαιζαν μαζί σε παιδότοπο.