Ντ. Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο podcast “ Pod Force One” της εφημερίδας New York Post ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το Ιράν, απάντησε «έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «εξελίσσονται γρήγορα» και «δεν θα έχουμε πυρηνικό όπλο και πολλά άλλα καλά πράγματα θα συμβούν».

Στο μεταξύ ο Τραμπ επιβεβαίωσε πληροφορίες του αμερικανικού Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες είχε μια έντονη συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη συνέντευξή του παραδέχθηκε ότι αποκάλεσε τον Νετανιάχου «γ...μένο τρελό» στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας τη Δευτέρα, αν και πρόσθεσε ότι «συνεργάζονται πολύ καλά».

«Ήμουν λίγο ενοχλημένος με τις συνεχείς συγκρούσεις του με τον Λίβανο, ξέρεις», είπε στη δημοσιογράφο Μιράντα Ντιβάιν, αν και έσπευσε να προσθέσει: «έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Μου αρέσει πολύ ο Μπίμπι και συνεργάζομαι πολύ καλά μαζί του».

Παράλληλα εκτίμησε ότι «αν δεν ήμουν εγώ, τώρα δεν θα υπήρχε το Ισραήλ».

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ήταν ο πρώτος που μετέδωσε ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στη συνομιλία του με τον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό: «Είσαι γ...μένος τρελός. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Σου σώζω τον κ...λο. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος εκτίμησε ότι θα πέσουν όταν τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν και σχολίασε ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός «δεν είναι πολύς».

«Δεν έχουμε πολύ πληθωρισμό. Κοιτάξτε, αν αφαιρέσετε την τιμή της βενζίνης, την ενέργεια, έχουμε πολύ λίγο πληθωρισμό», εξήγησε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ (με πληροφορίες από Axios και New York Post)