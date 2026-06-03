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H "Θεοπούλα" έγινε μέλος στο κόμμα Τσίπρα

H "Θεοπούλα" έγινε μέλος στο κ...

Ο Αλέξης Τσίπρας βοήθησε, μάλιστα, την Έφη Παπαθεοδώρου να εγγραφεί διαδικτυακά στο κόμμα

Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μπήκε η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η θρυλική ”Θεοπούλα” του ”Παρά πέντε”.

Όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media ο πρώην πρωθυπουργός, η Θεοπούλα συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και εξέφρασε τη στήριξή της προς το κόμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας βοήθησε, μάλιστα, την Έφη Παπαθεοδώρου να εγγραφεί διαδικτυακά στο κόμμα.

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#tags Θεοπούλα Αλέξης Τσίπρας
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