H "Θεοπούλα" έγινε μέλος στο κόμμα Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας βοήθησε, μάλιστα, την Έφη Παπαθεοδώρου να εγγραφεί διαδικτυακά στο κόμμα
Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μπήκε η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η θρυλική ”Θεοπούλα” του ”Παρά πέντε”.
Όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media ο πρώην πρωθυπουργός, η Θεοπούλα συναντήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα και εξέφρασε τη στήριξή της προς το κόμμα.
Ο Αλέξης Τσίπρας βοήθησε, μάλιστα, την Έφη Παπαθεοδώρου να εγγραφεί διαδικτυακά στο κόμμα.
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