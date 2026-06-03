Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Τίγκας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Γιάννης Τίγκας, μετά απο σύντομη περιπέτεια με την υγεία του.

Το δυσάρεστο νέο γνωστοποίησε ο αδερφός του Αριστείδης Τίγκας, με ανάρτησή του στο facebook.

Με συγκίνηση και βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας αδελφό, Γιάννη, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω σε ηλικία 76 ετών, έπειτα από σύντομη δοκιμασία της υγείας του.Ευχαριστούμε τον Πανάγαθο Θεό για τα χρόνια που μας χάρισε να τον έχουμε κοντά μας, για την αγάπη, την καλοσύνη και την παρουσία του στη ζωή μας. Προσευχόμαστε ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύσει την ψυχή του «εν χώρα ζώντων, εν σκηναίς δικαίων και εν κόλποις Αβραάμ», όπου δεν υπάρχει πόνος, λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.

Παρακαλούμε όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν να τον μνημονεύσουν στις προσευχές τους.

Αιωνία του η μνήμη.

Ο Θεός να τον αναπαύσει και να παρηγορεί όλους εμάς που μένουμε πίσω.

† Καλό Παράδεισο, αγαπημένε μας Γιάννη.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι από τον παλαιό ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα