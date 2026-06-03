Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Η ενεργειακή αναβάθμιση δεν αρκεί χωρίς αντισεισμική θωράκιση- Απαιτείται σχέδιο προστασίας του γερασμένου κτιριακού αποθέματος»

Ερώτηση προς την κυβέρνηση για την ανάγκη δημιουργίας εθνικού προγράμματος αντισεισμικής θωράκισης των ιδιωτικών κτιρίων και κατοικιών κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ζητώντας μέτρα για την προσεισμική ενίσχυση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες παγκοσμίως, καθώς βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονικά περιοχή, γεγονός που καθιστά τον σεισμικό κίνδυνο διαρκή και υπαρκτό. Οι αλλεπάλληλοι ισχυροί σεισμοί που καταγράφονται ανά διαστήματα υπενθυμίζουν ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των κατοικιών και των υποδομών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά αλλά απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση, ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρόληψης και συστηματική κρατική πολιτική προσεισμικής θωράκισης, ιδιαίτερα στις περιοχές υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας. Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτεία οφείλει να επενδύσει έγκαιρα στην ασφάλεια του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Οι σεισμοί των προηγούμενων ετών στη Σάμο, στο Αρκαλοχώρι και στη Θεσσαλία επιβεβαίωσαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας δεν αφορά τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, αλλά το γερασμένο και ευάλωτο ιδιωτικό κτιριακό απόθεμα, μεγάλο μέρος του οποίου έχει ανεγερθεί πριν από το 1985, δηλαδή πριν από την ουσιαστική αναθεώρηση των αντισεισμικών κανονισμών της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Προγράμματος Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ), περίπου 7 στα 10 ιδιωτικά κτίρια στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1985, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες έχουν ανεγερθεί πριν ακόμη και από τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό του 1959.

Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο στις περιοχές υψηλής σεισμικότητας, όπως η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα, όπου συνυπάρχουν παλαιές πολυκατοικίες και κατοικίες, αυθαίρετες επεμβάσεις, φθορές λόγω παλαιότητας και υγρασίας, πυκνή δόμηση και υψηλή σεισμική επιτάχυνση.

Παρά τα παραπάνω δεδομένα, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα προσεισμικής ενίσχυσης ιδιωτικών κατοικιών, αντίστοιχο του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», το οποίο να επιδοτεί ουσιαστικά στατικές και αντισεισμικές παρεμβάσεις.

Η Πολιτεία χρηματοδοτεί ορθώς την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, όμως η ενεργειακή αναβάθμιση από μόνη της δεν επαρκεί όταν ένα κτίριο παραμένει στατικά και σεισμικά ευάλωτο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές σεισμογενείς περιοχές της χώρας , χιλιάδες οικογένειες κατοικούν σε πολυκατοικίες των δεκαετιών του ’60 και του ’70 χωρίς ουσιαστικό έλεγχο στατικής επάρκειας, χωρίς οικονομική δυνατότητα ενίσχυσης και χωρίς πρόσβαση σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο αντισεισμικής προστασίας.

Την ίδια στιγμή, επιστημονικοί φορείς, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής, έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας ειδικού προγράμματος αντισεισμικής θωράκισης, στα πρότυπα αντίστοιχων μοντέλων που εφαρμόζονται ήδη στην Ιταλία.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας, όπως η Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο, όπου ο σεισμικός κίνδυνος είναι διαχρονικά αυξημένος και το κτιριακό απόθεμα σε μεγάλο βαθμό παλαιωμένο. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο ένα νέο πρόγραμμα αντισεισμικής θωράκισης να προβλέπει αυξημένα ποσοστά επιδότησης και κατά προτεραιότητα ένταξη των περιοχών αυτών, καθώς και ειδική μέριμνα για τις πολυκατοικίες και τις κατοικίες που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1985, δηλαδή πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών. Παράλληλα, απαιτείται η θεσμοθέτηση οργανωμένου προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και στατικής αναβάθμισης για τα παλαιά ιδιωτικά κτίρια, ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η σεισμική τρωτότητα σε πυκνοκατοικημένες και ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές της χώρας.

Επειδή η πρόληψη σώζει ανθρώπινες ζωές,

Επειδή το κόστος προσεισμικής ενίσχυσης είναι ασύγκριτα μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης μετά από έναν μεγάλο σεισμό,

Επειδή οι σεισμογενείς περιοχές της χώρας απαιτούν στοχευμένη πολιτική προστασίας του κτιριακού αποθέματος,

Επειδή χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αδυνατούν οικονομικά να προχωρήσουν σε αντισεισμικές παρεμβάσεις,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Προτίθενται να δημιουργήσουν ειδικό εθνικό πρόγραμμα αντισεισμικής θωράκισης ιδιωτικών κατοικιών και πολυκατοικιών, στα πρότυπα του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», με στόχο την επιδότηση στατικών και αντισεισμικών παρεμβάσεων;

2. Υπάρχει συνολικός κυβερνητικός σχεδιασμός για την προσεισμική προστασία του ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος της χώρας και ιδιαίτερα των παλαιών κτιρίων που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1985;

3. Υπάρχει πρόθεση θεσμοθέτησης οργανωμένου προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και στατικής αναβάθμισης για παλαιές πολυκατοικίες και κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών;

4. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει τη δημιουργία χρηματοδοτικών και φορολογικών κινήτρων για ιδιοκτήτες ακινήτων που θα προχωρούν σε εργασίες αντισεισμικής ενίσχυσης;

5. Υπάρχει σχεδιασμός αξιοποίησης πόρων από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση πολιτικών προσεισμικής θωράκισης των ιδιωτικών κτιρίων της χώρας;