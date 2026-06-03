Το υπερ-όσπριο που ρίχνει χοληστερόλη και σάκχαρο

Ενδεχομένως, η σκέψη που σας εμποδίζει να γεύεστε συχνότερα τα φασόλια, να είναι το φούσκωμα που προκαλούν. «Τα φασόλια ανήκουν σε μια μοναδική κατηγορία υπερτροφής, επειδή αποτελούν πηγή πρωτεϊνών, αλλά είναι ταυτόχρονα και σύνθετοι υδατάνθρακες», σύμφωνα με τη Δρ. Mopelola Adeyemo, κλινικό διατροφολόγο στο UCLA Health στο Λος Άντζελες.



«Μόνο μισό φλιτζάνι μαύρα φασόλια περιέχει 8 γραμμάρια φυτικών ινών. Αυτό είναι περίπου το 25% των συνολικών φυτικών ινών που χρειάζεστε την ημέρα», συμπληρώνει η δρ Adeyemo.

Ας σημειώσουμε επίσης ότι τα όσπρια αυτά είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης. Επίσης μισό φλιτζάνι φασολιών περιλαμβάνει 300- 500 χιλιοστόγραμμα καλίου το οποίο παίζει ζωτικό ρόλο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Τα συγκεκριμένα όσπρια περιέχουν ακόμα «γενναίες» ποσότητες χαλκού, φυλλικού οξέος, σιδήρου, μαγνησίου και βιταμίνης Β6.



Τα οφέλη δεν σταματούν εδώ, καθώς σύμφωνα με την ειδικό, «οι φυτικές ίνες των φασολιών, μειώνουν την ποσότητα χοληστερόλης που απορροφάται κατά την κατανάλωση του φαγητού, το σάκχαρο στο αίμα, αποτρέπουν τη δυσκοιλιότητα, προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου και βοηθούν στη διατήρηση του βάρους». Μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική κατανάλωση φασολιών συνδέεται με χαμηλότερο σωματικό βάρος και μικρότερη περιφέρεια μέσης.

Για να αποφύγετε τα ενοχλητικά αέρια δοκιμάστε να μουλιάσετε τα φασόλια αποβραδίς. Επίσης η προσθήκη βοτάνων όπως το κύμινο, ο κόλιανδρος, ο μάραθος και το τζίντζερ ίσως περιορίσουν το «ζωηρό» έντερο.

πηγή ygeiamou.gr