Ξεκινούν οι εγγραφές στο 8ο καλοκαιρινό αθλητικό camp 2026 του Πανεπιστημίου Πατρών

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, το αθλητικό camp του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται ξανά παιδιά στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Ρίο.

Με πλούσιες αθλητικές δραστηριότητες, στους εξωτερικούς αθλητικούς χώρους και στις εσωτερικές κλιματιζόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, μας υποδέχεται το Πανεπιστήμιο Πατρών, εκεί που θα πραγματοποιηθεί και φέτος το 8ο καλοκαιρινό αθλητικό Camp 2026 για παιδιά.

Παιδιά ηλικίας από έξι έως και δεκαέξι ετών θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πλούσιες και καθημερινές αθλητικές δράσεις: Προπονήσεις Ποδοσφαίρου στο γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Beach Volley, Στίβος, Τένις, Πινγκ Πονγκ, Χορός, παιχνίδια δεξιοτεχνίας, προσκεκλημένους/ες πρωταθλητές/τριες, περίπατοι, ποδηλασία, συμβουλευτικές δράσεις για θέματα διατροφής, επιμορφωτικές επισκέψεις σε Μουσεία, εργαστήρια, βιβλιοθήκες και εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών, κ.λπ. Πρόκειται για μερικές από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο αθλητικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

Εγγραφές στον ιστότοπο:

https://gym.upatras.gr/forma-eggrafis-gia-kalokairino-athlitiko-camp/

Σε ένα φυλασσόμενο, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον με σύγχρονο κυλικείο και λοιπές υποδομές, καθηγητές φυσικής αγωγής με εμπειρία σε προπονήσεις και αγώνες αναπτυξιακών αθλητικών τμημάτων, καθοδηγούν τα παιδιά και τα προτρέπουν στον τρόπο ζωής του μαζικού αθλητισμού, της συμμετοχικότητας και της συνεργασίας.

Η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού αναπλ. καθ. κα Ελένη Αλμπάνη, και ο Συντονιστής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου μέλος Ειδικού εκπαιδευτικού Προσωπικού Φυσικής Αγωγής κ. Άρης Αγγελόπουλος, σε συνεργασία με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών και την Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σχεδιάζουν κάθε χρονιά το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ώστε να προσεγγίζει τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, όχι μόνο των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και της Πάτρας. Κάθε χρόνο, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, παρέχει -ως κα τα τέλη Ιουλίου- σύγχρονες υπηρεσίες αθλητικών και κατασκηνωτικών προγραμμάτων σε ένα σύγχρονο και ασφαλές αθλητικό περιβάλλον. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συνεχίσουν τη δημιουργικότητά τους με τα τη λήξη του σχολικού έτους, να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν, να μάθουν νέες τεχνικές και δεξιότητες. Το παραπάνω κατασκηνωτικό αθλητικό πρόγραμμα συνεισφέρει επίσης στον προγραμματισμό των γονέων που επιθυμούν ήπιες αλλά ουσιαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά τους για τον ενάμιση μήνα από τη λήξη του σχολικού έτους και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί απασχολούνται.

Συμμετοχή, ισότητα, δίκαιο παιχνίδι, ευχαρίστηση, ενθουσιασμός και δημιουργικότητα είναι τα μηνύματα και του φετινού 8ου καλοκαιρινού αθλητικού Camp 2026 για παιδιά που διοργανώνεται από το Πανεπιστημίου Πατρών!

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπληρώνοντας τη φόρμα, δεν είναι δεσμευτική αλλά βοηθά στην καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση του κατασκηνωτικού προγράμματος.