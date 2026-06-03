Το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά

Τελέστηκε στον καθεδρικό ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η εξόδιος ακολουθία για τον βουλευτή Κοριθίας και υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 70 ετών.

Στη εξόδιο ακολουθία προεξήρχε ο μητροπολίτης Κορίνθου, Παύλος, ενώ το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας, η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, υφυπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης κ.ά.

Έξω από τον ιερό ναό απέδωσαν τιμές, αγήματα του στρατού, καθώς και στρατιωτική μπάντα.

Η σορός του Νίκου Ταγαρά έφθασε στον ιερό ναό περίπου στις 10:00 το πρωί, συνοδευόμενη από τα μέλη της οικογένειάς του, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλιπόντος, στο Χιλιομόδι, Κορινθίας.

«Αντίο Νίκο και πράγματι αξίζεις να σε συνοδεύει η ελληνική σημαία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικήδειό του.

Ο εκλιπών, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος συνέταξε τον πρώτο ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό χάρτη της χώρας. Ανέδειξε ακόμη την τραγική ειρωνεία, ότι αύριο ψηφίζεται στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Νίκου Ταγαρά και μίλησε για το σπάνιο ήθος, τη μετριοφροσύνη και την ευρεία αποδοχή του από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

«Εσύ ήσουν ο κατάλληλος για αυτό το έργο, εσένα ήθελαν όλοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής» σημείωσε.