Συλλυπητήριο μήνυμα της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για την απώλεια του πατέρα του Γιάννη Τομαρά

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αποχαιρετά τον Ανδρέα Τομαρά ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Ανδρέα Τομαρά, πατέρα του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, Γιάννη Τομαρά.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά στον Γιάννη και τους οικείους του, στους οποίους εκφράζουμε τη βαθιά μας συμπαράσταση.

Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Μάκης Κατσιγιάννης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Είναι από τις στιγμές που τα λόγια φαντάζουν φτωχά για να απαλύνουν τον πόνο ενός ανθρώπου. Ο Γιάννης Τομαράς, ένας συνεργάτης και φίλος που δίνει καθημερινά τον δικό του αγώνα στην πρώτη γραμμή της νεολαίας μας, έχασε το στήριγμά του, τον πατέρα του.

Γιάννη μου, σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία, να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος. Όλη η κομματική μας οικογένεια στην Αχαΐα είναι δίπλα σου με ειλικρινή αγάπη και αλληλεγγύη. Εκ μέρους όλων των στελεχών της ΔΕΕΠ, απευθύνω σε σένα και την οικογένειά σου τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Να είστε γεροί, να τον θυμάστε με αγάπη και να κρατάτε ζωντανή τη μνήμη του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, και ώρα 14:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σταυροδρομίου.