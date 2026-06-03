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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, σε διαμέρισμα 1ο ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλλού.

 

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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#tags Κορυδαλλός Φωτιά
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