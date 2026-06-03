Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, σε διαμέρισμα 1ο ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλλού.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
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