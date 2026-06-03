Η Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο 12ο Φεστιβάλ Χορωδιών στο Λουτράκι

Αναχωρεί το Σάββατο, για το Λουτράκι Κορινθίας, η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», προκειμένου να λάβει μέρος στο 12ο Φεστιβάλ Χορωδιών, που οργανώνει η Χορωδία Φίλων Θρησκευτικής Μουσικής Λουτρακίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και με την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων.

Στο Φεστιβάλ θα λάβουν μέρος, εκτός της ΝΕΑΝΙΚΗΣ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», που θα κλείσει το πρόγραμμα, η Χορωδία Φίλων Θρησκευτικής Μουσικής Λουτρακίου, η Δημοτική Χορωδία Ελληνικού- Αργυρούπολης Αθηνών και η Μικτή Χορωδία Κοζάνης «Ελίμεια».

Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα ερμηνεύσει τα εξής έργα: «THE IMPOSSIBLE DREAM», Στίχοι: Joe Darion, Μουσική: MITCH LEIGH, Επεξεργασία: JONATHAN WIKELEY, «MEMORY», Στίχοι: TREVOR NUNN after T.S.ELIOT, Μουσική: ANDREW LLOYD WEBBER, Επεξεργασία: ED LOJESKI, «I FEEL PRETTY», Στίχοι: STEPHEN SONDHEIM, Μουσική: LEONARD BERNSTEIN, Επεξεργασία: WILLIAM STICKLES, «AND ALL THAT JAZZ», Στίχοι: FRED EBB, Μουσική: JOHN KANDER, Επεξεργασία: KIRBY SHAW & «DIAMONDS ARE A GIRL’ S BEST FRIEND», Στίχοι: LEO ROBIN, Μουσική: JULE STYNE, Επεξεργασία: MARK HAYES.

Τη Χορωδία θα διευθύνει η Λούση Χριστοδούλου, ενώ πιάνο θα παίξει η Μαρίνα Μυλωνά και οι δύο καθηγήτριες του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ». Την αποστολή θα συνοδεύσουν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός, η Διοικητική Διευθύντρια του Ωδείου, Έφη Καββαδία και ο Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ., Παναγιώτης Αρκαδιανός.

Την Κυριακή το βράδυ, στις 8, θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού «Τόλης Νομικός», η 4 η συναυλία

του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» με σπουδαστές της Σχολής κρουστών Οργάνων, τάξεων των καθηγητών, Πάνου Θωίδη και Βαγγέλη Γκούμα. Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.